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ЛНЗ может досрочно избавиться от Макуана - Бени продолжает чудить
История продолжается
t.me/fcpolissya
Арендованный у "Полесья" вингер
Как сообщает Sport.ua, Бени продолжает "чудить" и в своей новой команде – он систематически нарушает дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.
Естественно, что главный тренер "фиолетовых" Роман Григорчук не доволен такими действиями вингера, который продолжает испытывать терпение тренера.
Специалист не планирует использовать Макуана в матчах УПЛ пока его поведение не изменится, а если терпение тренера иссякнет, клуб может досрочно отправить игрока назад в "Полесье", где у Бени были схожие проблемы.
Напомним, что Макуана сыграл за ЛНЗ только в одной игре УПЛ против Колоса, проведя на поле две минуты. Далее Бени не попадал даже в заявку команды на поединки чемпионата Украины.
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