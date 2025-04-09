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Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчука. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор
Теперь задешево Оли украинца не отпустит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар изменил свое отношение к украинскому форварду команды Роману Яремчуку.
Как пишет местное издание Sport24, в первой половине сезона Роман не сильно впечатлял и фактически не пробивался в состав, однако сейчас стал использовать свои шансы и регулярно забивать, причем в важных матчах.
В связи с этим в Греции ранее ходили разговоры, что украинец летом может покинуть команду, однако сейчас Мендилибар уже не хочет его отпускать и готов сохранить игрока.
Интересно, что по данным издания, к украинцу есть интерес со стороны "Шахтера" и турецкого "Трабзонспора". При этом, "Оли" не отказывается от переговоров, но теперь клуб будет готов прожать игрока уже за более значимую сумму.
В текущем сезоне форвард провел в составе "Олимпиакоса" 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.
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