  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор

Премьер-лига
Обновлено

Теперь задешево Оли украинца не отпустит

Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар изменил свое отношение к украинскому форварду команды Роману Яремчуку.

Читайте такжеУкраинский гранд может вернуть Яремчука в УПЛ, - СМИ

Как пишет местное издание Sport24, в первой половине сезона Роман не сильно впечатлял и фактически не пробивался в состав, однако сейчас стал использовать свои шансы и регулярно забивать, причем в важных матчах.

В связи с этим в Греции ранее ходили разговоры, что украинец летом может покинуть команду, однако сейчас Мендилибар уже не хочет его отпускать и готов сохранить игрока.

Интересно, что по данным издания, к украинцу есть интерес со стороны "Шахтера" и турецкого "Трабзонспора". При этом, "Оли" не отказывается от переговоров, но теперь клуб будет готов прожать игрока уже за более значимую сумму.

В текущем сезоне форвард провел в составе "Олимпиакоса" 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Топ-менеджер Александрии может перейти в другой клуб УПЛ
yellow-arrow
Бартулович назвал двух игроков Зари, на которых должны равняться другие футболисты команды
yellow-arrow
"В УПЛ сочетается техника и прессинг", - новичок Кривбасса сравнил чемпионаты Украины, Австрии и Хорватии
Олимпиакос (Пирей) Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Шахтер (Донецк) Хосе Луис Мендилибар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
09.04.2025 в 17:45
Трабзонспор ребровым ещё не интересуется?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
09.04.2025 в 17:45
Трабзонспор ребровым ещё не интересуется?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости