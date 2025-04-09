Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар изменил свое отношение к украинскому форварду команды Роману Яремчуку.

Как пишет местное издание Sport24, в первой половине сезона Роман не сильно впечатлял и фактически не пробивался в состав, однако сейчас стал использовать свои шансы и регулярно забивать, причем в важных матчах.

В связи с этим в Греции ранее ходили разговоры, что украинец летом может покинуть команду, однако сейчас Мендилибар уже не хочет его отпускать и готов сохранить игрока.

Интересно, что по данным издания, к украинцу есть интерес со стороны "Шахтера" и турецкого "Трабзонспора". При этом, "Оли" не отказывается от переговоров, но теперь клуб будет готов прожать игрока уже за более значимую сумму.

В текущем сезоне форвард провел в составе "Олимпиакоса" 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.