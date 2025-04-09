Экс-игрок киевского ЦСКА: За то, что не дали Шахтеру стать чемпионом, Динамо щедро отблагодарило

Украинский полузащитник Роман Пахолюк, который в 1997–2002 годах выступал за киевское ЦСКА, рассказал о премиях, которые тогда были в киевском клубе.

– Какую самую большую премию вы получили в то время?

– За матч против "Шахтера" в чемпионате 2000/01. Это был первый поединок, когда вошло в моду поощрение третьей стороной. Мы тогда не дали горнякам победить и они не смогли стать впервые чемпионами. " Динамо " нас тогда щедро отблагодарило.

– Мне говорили, что кто-то получил по 40 тысяч долларов?

– Возможно. Эти деньги делили более опытные ребята, такие как Коля Волосянко. Мне тогда 21-летнему пацану досталось 25 тысяч долларов. Сумма была космическая, учитывая, что зарплата у меня была около 400 долларов.

– Слышал, что тогда в ЦСКА был сплоченный коллектив.

– Подтверждаю. Я и сейчас со многими ребятами поддерживаю связь. Для многих тогда это был первый серьезный опыт.