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Экс-игрок киевского ЦСКА: За то, что не дали Шахтеру стать чемпионом, Динамо щедро отблагодарило
Роман Пахолюк вспомнил о своих самых больших премиальных в киевском клубе
фото из свободных источников
Украинский полузащитник Роман Пахолюк, который в 1997–2002 годах выступал за киевское ЦСКА, рассказал о премиях, которые тогда были в киевском клубе.
– Какую самую большую премию вы получили в то время?
– За матч против "Шахтера" в чемпионате 2000/01. Это был первый поединок, когда вошло в моду поощрение третьей стороной. Мы тогда не дали горнякам победить и они не смогли стать впервые чемпионами. "
– Мне говорили, что кто-то получил по 40 тысяч долларов?
– Возможно. Эти деньги делили более опытные ребята, такие как Коля Волосянко. Мне тогда 21-летнему пацану досталось 25 тысяч долларов. Сумма была космическая, учитывая, что зарплата у меня была около 400 долларов.
– Слышал, что тогда в ЦСКА был сплоченный коллектив.
– Подтверждаю. Я и сейчас со многими ребятами поддерживаю связь. Для многих тогда это был первый серьезный опыт.
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