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Ждем ответа Динамо. Шахтер объявил о старте продаж футболок ЯКучерявый

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Умеют пиариться

Ждем ответа Динамо. Шахтер объявил о старте продаж футболок ЯКучерявый

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" открыл продажу футболок с надписью "ЯКучерявый", посвященных Андрею Пятову.

Донецкий клуб объявил о старте продаж одежды с портретом экс-голкипера "Шахтера" Андрея Пятова и надписью "ЯКУЧЕРЯВЫЙ". Стоимость футболки составляет 690 грн.

"Шахтер" сообщил, что каждый заказчик футболки получит автограф легенды Андрея Пятова.

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Напомним, что в воскресенье на матче с "Левым Берегом" Андрей Пятов и Амиль Насиров из популярной украинской группы "Курган & Agregat" сняли шуточное видео. Оно отсылается к видео с участием Андрея Ярмоленко.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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