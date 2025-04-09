Ждем ответа Динамо. Шахтер объявил о старте продаж футболок ЯКучерявый

"Шахтер" открыл продажу футболок с надписью "ЯКучерявый", посвященных Андрею Пятову.

Донецкий клуб объявил о старте продаж одежды с портретом экс-голкипера "Шахтера" Андрея Пятова и надписью "ЯКУЧЕРЯВЫЙ". Стоимость футболки составляет 690 грн.

"Шахтер" сообщил, что каждый заказчик футболки получит автограф легенды Андрея Пятова.

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Напомним, что в воскресенье на матче с "Левым Берегом" Андрей Пятов и Амиль Насиров из популярной украинской группы "Курган & Agregat" сняли шуточное видео. Оно отсылается к видео с участием Андрея Ярмоленко.