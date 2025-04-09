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Хавбек Вереса: Если бы с Шахтером реализовали свои моменты, то еще неизвестно, чем бы все закончилось

Премьер-лига
Обновлено
Хавбек Вереса: Если бы с Шахтером реализовали свои моменты, то еще неизвестно, чем бы все закончилось

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя рассказал, что стало причиной крупного поражения ровенчан в 23 туре УПЛ от "Шахтера" – 0:3.

"Считаю, что "Верес" не заслужил на проигрыш с таким счетом. Более того, если бы ровенчане в первом тайме реализовали три голевых момента, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. За такое расточительство мы были наказаны.

"Шахтер" – из тех клубов, которые сами играют и позволяют это делать сопернику. Только желательно созданные угрозы реализовывать. Полтора тайма мы ни в чем не уступали чемпиону, пропустив 2 и 3 мяча под занавес поединка, когда большими силами побежали отыгрываться.

Конечно, обидно, что крупно проиграли, но, как по мне, виноваты сами. Надо дорожить голевыми моментами, тем более в противостоянии с таким именитым оппонентом", - рассказал Годя.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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