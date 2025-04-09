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"В УПЛ сочетается техника и прессинг", - новичок Кривбасса сравнил чемпионаты Украины, Австрии и Хорватии
Ян Юрчец рассказал о своей адаптации в Украине
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Хорватский новичок
– Как тебе тренировки под руководством Юрия Вернидуба?
– Я очень его ценю и восхищаюсь им, потому что можно увидеть, как он отдается на тренировке. Меня интересует его подход, я думаю, что он отличный тренер. Могу сказать только позитивное о нем, очень нравится работать с ним.
– Можешь описать его тремя словами?
– Тяжелый труд, юмор и, наверное, страсть к футболу.
– Ты в нашей команде уже почти месяц. Как проходит твоя адаптация?
– Думаю, все идет достаточно хорошо. Я жду своего дебюта. Честно говоря, мне очень нравится быть здесь, нравится Кривой Рог, тренировочная база. Ребята меня очень хорошо приняли, тренерский штаб тоже. Я просто обожаю футбол, поэтому в "Кривбассе" очень-очень счастлив.
– Ты играл в Австрии и Хорватии. В чем почувствовал разницу между футболом в этих странах и Украине?
– Я бы сказал, что футбол в Австрии и Украине сейчас очень похож. То, что я вижу здесь на тренировках и в игре, похоже – например, прессинг. Каждый игрок выступает на максимуме – это похоже на Австрию.
А вот в Хорватии больше техники, меньше прессинга по сравнению с Австрией и Украиной. Но здесь также сочетается техника и прессинг – и это здорово.
– Когда ждать твоего дебюта за "Кривбасс"?
– Я бы тоже хотел это знать. Я тренируюсь, прекрасно себя чувствую, нахожусь в хорошей форме и жду своего шанса. Все зависит от тренерского штаба и главного тренера. Я просто жду и всегда готов.
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