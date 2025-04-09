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Источник, близкий к Динамо, прояснил ситуацию с интересом киелян к вингеру сборной Гондураса
Говорят, что все это слухи
фото из свободных источников
Информация о том, что киевскому "Динамо" предложили приобрести полузащитника шотландского "Селтика" Луиса Пальму, который сейчас играет в аренде в "Олимпиакосе", не соответствует действительности.
Об этом сообщает приближенное к киевскому клубу издание Dynamo.kiev.ua.
Как пишет источник, никаких обращений в украинский клуб по этому 25-летнему легионеру из не поступало.
Напомним, что в текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.
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