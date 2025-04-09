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Источник, близкий к Динамо, прояснил ситуацию с интересом киелян к вингеру сборной Гондураса

Премьер-лига
Обновлено

Говорят, что все это слухи

Источник, близкий к Динамо, прояснил ситуацию с интересом киелян к вингеру сборной Гондураса

фото из свободных источников

Новина українською

Информация о том, что киевскому "Динамо" предложили приобрести полузащитника шотландского "Селтика" Луиса Пальму, который сейчас играет в аренде в "Олимпиакосе", не соответствует действительности.

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Об этом сообщает приближенное к киевскому клубу издание Dynamo.kiev.ua.

Как пишет источник, никаких обращений в украинский клуб по этому 25-летнему легионеру из не поступало.

Напомним, что в текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.

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Олимпиакос (Пирей) Динамо (Киев) Селтик (Глазго)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
09.04.2025 в 21:18
Ну вот все, теперь все имеют полное право скандировать в адрес Динамо ГОНДУРАСЦЫ или ГОНДУРАСЫ! P.s. Какашкин может кричать ГОНДУРАСИКИ или ГОНДУРАСТУШКИ
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
09.04.2025 в 21:18
Ну вот все, теперь все имеют полное право скандировать в адрес Динамо ГОНДУРАСЦЫ или ГОНДУРАСЫ! P.s. Какашкин может кричать ГОНДУРАСИКИ или ГОНДУРАСТУШКИ
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