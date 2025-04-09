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"У него были небольшие проблемы", - тренер Зари рассказал, когда мы увидим на поле Супрягу

Премьер-лига

Как дела у Супряги?

"У него были небольшие проблемы", - тренер Зари рассказал, когда мы увидим на поле Супрягу

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о состоянии арендованного у "Динамо" форварда Владислава Супряги.

"У Супряги были небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с "Оболонью".

Но сейчас Влад опять находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у всех остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках", - сказал Бартулович.

Напомним, что в текущем сезоне Супряга провел за "Зарю" 9 матчей без результативных действий.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Владислав Супряга
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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