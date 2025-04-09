"У него были небольшие проблемы", - тренер Зари рассказал, когда мы увидим на поле Супрягу

Главный тренер " Зари " Младен Бартулович рассказал о состоянии арендованного у "Динамо" форварда Владислава Супряги.

"У Супряги были небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с "Оболонью".

Но сейчас Влад опять находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у всех остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках", - сказал Бартулович.