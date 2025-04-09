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"У него были небольшие проблемы", - тренер Зари рассказал, когда мы увидим на поле Супрягу
Как дела у Супряги?
Фото: ФК Зоря Луганськ
Главный тренер "
"У Супряги были небольшие проблемы во время паузы на матчи сборных. Он болел несколько дней. Пропустил матч с "Оболонью".
Но сейчас Влад опять находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у всех остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках", - сказал Бартулович.
Напомним, что в текущем сезоне Супряга провел за "Зарю" 9 матчей без результативных действий.
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