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Топ-менеджер Александрии может перейти в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Иван Телько может перейти в ЛНЗ

Топ-менеджер Александрии может перейти в другой клуб УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько в будущем может перебраться в черкасский ЛНЗ. Об этом сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский.

"Ожидаются определенные пертурбации в топ-менедменте "Александрии". По нашей информации, существует вероятность, что Телько сменит клуб и переберется в ЛНЗ. Его сейчас видят на матчах ЛНЗ, он общается с младшим владельцем клуба – господином [Виктором] Кравченко", – сказал Спиваковский.

Напомним, что Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".

Нынешним спортивным директором ЛНЗ является Евгений Тарасенко.

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ФК Александрия ЛНЗ (Черкассы) Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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