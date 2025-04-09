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Топ-менеджер Александрии может перейти в другой клуб УПЛ
Иван Телько может перейти в ЛНЗ
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "
"Ожидаются определенные пертурбации в топ-менедменте "Александрии". По нашей информации, существует вероятность, что Телько сменит клуб и переберется в ЛНЗ. Его сейчас видят на матчах ЛНЗ, он общается с младшим владельцем клуба – господином [Виктором] Кравченко", – сказал Спиваковский.
Напомним, что Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".
Нынешним спортивным директором ЛНЗ является Евгений Тарасенко.
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