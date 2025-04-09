Топ-менеджер Александрии может перейти в другой клуб УПЛ

Спортивный директор " Александрии " Иван Телько в будущем может перебраться в черкасский ЛНЗ. Об этом сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский.

"Ожидаются определенные пертурбации в топ-менедменте "Александрии". По нашей информации, существует вероятность, что Телько сменит клуб и переберется в ЛНЗ. Его сейчас видят на матчах ЛНЗ, он общается с младшим владельцем клуба – господином [Виктором] Кравченко", – сказал Спиваковский.

Напомним, что Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".

Нынешним спортивным директором ЛНЗ является Евгений Тарасенко.