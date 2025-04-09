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Пихаленок инвестировал в развитие бренда Динамо

Премьер-лига
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Хавбек вложился в футбольную школу Динамо

Пихаленок инвестировал в развитие бренда Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок вложился в будущее киевского "Динамо", став инвестором одной из футбольніх школ столичного клуба.

Во вторник, 8 апреля, хавбек презентовал новую локацию детской школы киевского клуба в столице.

Однако, как сообщает журналист Бурбас, сам футболист в этой истории выступает не просто послом, а инвестором в "Динамо Kids".

"Пихаленок біл представлен как посол этой футбольной школы. По моей же информации, он является даже не соинвестором, а инвестором школы, ведь в "Динамо" можно купить франшизу и открывать школы хоть по всей Украине", – рассказал Бурбас.

Напомним, что Пихаленок является воспитанником донецкого "Шахтера". В "Динамо" Александр перешел летом 2024 года из "Днепра-1" за 2,5 млн. евро.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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