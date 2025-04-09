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Пихаленок инвестировал в развитие бренда Динамо
Хавбек вложился в футбольную школу Динамо
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок вложился в будущее киевского "
Во вторник, 8 апреля, хавбек презентовал новую локацию детской школы киевского клуба в столице.
Однако, как сообщает журналист Бурбас, сам футболист в этой истории выступает не просто послом, а инвестором в "Динамо Kids".
"Пихаленок біл представлен как посол этой футбольной школы. По моей же информации, он является даже не соинвестором, а инвестором школы, ведь в "Динамо" можно купить франшизу и открывать школы хоть по всей Украине", – рассказал Бурбас.
Напомним, что Пихаленок является воспитанником донецкого "Шахтера". В "Динамо" Александр перешел летом 2024 года из "Днепра-1" за 2,5 млн. евро.
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