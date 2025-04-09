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Роберто Моралес: Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям

Премьер-лига
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Во Львове Ярослава приняли свистом

Роберто Моралес: Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Известный украинский комментатор и военнослужащий ВСУ Роберто Моралес высказался о своем отношении к защитнику "Черноморца" Ярославу Ракицкому.

"Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям. Все помнят, как он держал руку у сердца. Лучше вообще не держать, чем так, словно ты отравился беляшом. Помнят "Зенит".

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Ракицкий остался в Украине. Помогает армии, это хорошо. Сейчас его восприятие где-то стало спокойнее у проукраинской футбольной общественности, которая раньше была настроена к нему скептически.

Но далеко не у всех. Есть люди, которые не воспринимали Ракицкого раньше и не воспринимают сейчас", – сказал Моралес.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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