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Роберто Моралес: Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям
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Фото: twitter.com/zenit_spb
Известный украинский комментатор и военнослужащий ВСУ Роберто Моралес высказался о своем отношении к защитнику "
"Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям. Все помнят, как он держал руку у сердца. Лучше вообще не держать, чем так, словно ты отравился беляшом. Помнят "Зенит".
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Ракицкий остался в Украине. Помогает армии, это хорошо. Сейчас его восприятие где-то стало спокойнее у проукраинской футбольной общественности, которая раньше была настроена к нему скептически.
Но далеко не у всех. Есть люди, которые не воспринимали Ракицкого раньше и не воспринимают сейчас", – сказал Моралес.
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