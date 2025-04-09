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УАФ оштрафовала Оболонь на 25 тысяч гривен. Ингулец получил предупреждение

Премьер-лига
Обновлено

Решения КДК - в жизнь

УАФ оштрафовала Оболонь на 25 тысяч гривен. Ингулец получил предупреждение

Дом футбола

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес несколько решений по некоторым матчам последних туров УПЛ.

Так, киевская "Оболонь" получила штраф в размере 20 тысяч гривен за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе в матче 22-го тура с "Шахтером".

Еще 5 тысяч гривен штрафа киевский клуб получил за матч женских команд, где в поединке с "Полесьем" футболистки "Оболони" получили 5 желтых карточек.

Также КДК предупредил "Ингулец" за нарушение в матче 22-го тура с "Вересом" (за неявку представителя Национальной полиции, лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, и диктора матча на предматчевом совещание).

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Оболонь (Киев) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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