УАФ оштрафовала Оболонь на 25 тысяч гривен. Ингулец получил предупреждение

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес несколько решений по некоторым матчам последних туров УПЛ.

Так, киевская " Оболонь " получила штраф в размере 20 тысяч гривен за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе в матче 22-го тура с "Шахтером".

Еще 5 тысяч гривен штрафа киевский клуб получил за матч женских команд, где в поединке с "Полесьем" футболистки "Оболони" получили 5 желтых карточек.

Также КДК предупредил "Ингулец" за нарушение в матче 22-го тура с "Вересом" (за неявку представителя Национальной полиции, лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, и диктора матча на предматчевом совещание).