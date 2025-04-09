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УАФ оштрафовала Оболонь на 25 тысяч гривен. Ингулец получил предупреждение
Решения КДК - в жизнь
Дом футбола
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес несколько решений по некоторым матчам последних туров УПЛ.
Так, киевская "
Еще 5 тысяч гривен штрафа киевский клуб получил за матч женских команд, где в поединке с "Полесьем" футболистки "Оболони" получили 5 желтых карточек.
Также КДК предупредил "Ингулец" за нарушение в матче 22-го тура с "Вересом" (за неявку представителя Национальной полиции, лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, и диктора матча на предматчевом совещание).
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