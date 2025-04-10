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Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды

Премьер-лига
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Пока фантазируем, чтобы потом не было так страшно

Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды

Getty Images/Global Images Ukraine

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
Новина українською

В октябре Андрею Ярмоленко исполнится тридцать шесть. Пусть время и не на стороне вингера, однако он до сих пор в полном порядке — об этом свидетельствуют 8 голов и 1 ассист, зафиксированные в текущем сезоне.

"Автографы", оставленные "Партизану", "Рейнджерс", "Полесью", дубль с "Галатасараем" — да, нападающий уже не в праймовой форме, которую поддерживал лет десять назад, однако все еще способен принести большую пользу. Талант, класс, лидерские качества (недаром же является вице-капитаном) — это не пропьешь.

С другой стороны, есть повод для волнения — "Динамо" зависимо от Ярмоленко, не подготовило равноценной замены и заметно сдаст, если завтра ветеран внезапно объявит о завершении карьеры.

Назар Волошин — старательный, но не с таким чувством эпизода и умением его завершить в свою пользу. Довольно красноречиво, что в этой кампании у Андрея больше сыгранных минут (1 524), чем у его конкурента по позиции (1 512). Кто-то упрекнет мизерной разницей, мы в ответ парируем: Волошин моложе на четырнадцать лет, к тому же уступил место игроку, который длительный отрезок дистанции залечивал травмы. Разве это не сигнал?

Так что предлагаем подыскать новичков — даже при сценарии, в котором Александр Шовковский полностью поставит на Назара, ему все равно понадобится "подстраховка".

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Внутренние резервы

Давайте сразу сойдемся на том, что всерьез не будем рассматривать кандидатуру Бенито, одолженного луганской "Зарей", хорошо? Шовковский выделил ивуарийцу 618 минут, в течение которых тот отметился результативными действиями против "Ворсклы", "Черноморца" и "Оболони". Однако мы вообще не верим в вингера в долгосрочной перспективе — контракт предусмотрен до лета 2026-го, поэтому ждем очередной аренды, вероятно, с концами.

Но кто присутствует на балансе? Обратимся к Игорю Костюку, который верховодит U-19. Есть Денис Жданов, подобранный в результате июльской аннигиляции "Днепра-1" — "Динамо" быстро реагировало и кроме Пихаленка и Рубчинского прихватило 18-летнего юношу.

К сожалению, пока это не вариант — Жданов прибыл уже травмированным, перенес операцию на колене и вернулся в обойму только в январе 2025-го. С тех пор — попадание в заявку на встречи с соответствующими возрастными категориями "Карпат" и "Ворсклы". Вроде бы и есть скиллы, — прежде всего скорость, продемонстрированная за "Днепр-1" (10 мячей в 41 матче), — но в этом надо убедиться в новых обстоятельствах.

17-летний Иван Андрейко — интересный персонаж, однако, к несчастью, в конце февраля порвал "кресты" и по прогнозам Костюка выпал на следующие четыре месяца. До этого паренек радовал глаз — сделал 4+5 в 16 играх U-19; многие "упрекают" уровень первенства, — мол, "Динамо" и "Шахтер" не имеют должного сопротивления и куражатся, — но что скажете на счет Юношеской лиги УЕФА? 1+3 в борьбе с "Марибором" и косоварским KF 2 Коррику — это уже что-то.

По манере напоминает смесь Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянку (характерные смещения с фланга), обладает дриблингом и поставленным ударом. Ждем восстановления и дальнейшего прогресса.

А вот Дмитрий Кремчанин — явный претендент на повышение, как минимум, до скамейки запасных. Если "бело-синие" промотируют Матвея Пономаренко, то должны пристальнее присмотреться к этому парню — как-никак, а заставляют 28 действий, выданных в 26 матчах. Фактурность, уверенная игра корпусом, классная реализация штрафных стандартов — комплекс скиллов достоин внимания.

Да, Кремчанин не перехитрил кипера "Аталанты" в серии пенальти и частично повлиял на то, что "Динамо" попрощалось с еврокубками, но он же накануне поразил ворота итальянцев и поспособствовал послематчевой лотерее. Пора брать на вооружение.

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Кого бы хотелось на домашнем рынке

Предусмотрительно отбрасываем представителей "Шахтера" — очевидно, что никто из них ни в коем случае не переберется в стан "бело-синих". Это принципиальный соперник, и кто последний из дончан, если проигнорировать молодежь, шел напрямую? Правильно, Александр Гладкий. Эффект и профит, вызванный тем трансфером, не стереть из памяти.

С определенными нюансами, но мы выделили две фамилии, которые бы помогли действующему фавориту Премьер-лиги.

Маловероятный, но все же возможный сценарий — Алексей Гуцуляк. Гуцуляку — 27, он попробовал себя в Европе и, кажется, больше не имеет амбиций в этом направлении. Для него УПЛ комфортна и, что главное, дается — это наблюдалось в "Днепре-1" и подтверждено на практике в "Полесье". 12+2 в 26 матчах, прорывная серия в августе-сентябре, полное доверие со стороны Имада Ашура, приобретение авторитетности после перформанса против Бельгии в Лиге наций (Куртуа до сих пор входит в когорту лучших киперов планеты и огорчить его — почетно).

Понятно, что это было бы шикарно для Шовковского — вингер не нуждается в адаптации, опытный и в расцвете сил. Только вот "стая" Геннадия Буткевича преследует аналогичные цели и вряд ли легко отпустит важную боевую единицу; да, высший менеджмент задекларировал готовность продавать (и показал это на кейсе Артема Смолякова), но заинтересован ли в усилении соперника?

В Житомире солидное финансирование, присутствуют планы на будущее, поэтому остается надеяться, что Суркис и Буткевич уладят дела в частном разговоре, или сам футболист будет саботировать ради национального золота и еврокубков, которыми будет заманивать Киев.

Двигаемся дальше — Хуан Альвина Безерра. Приглашенный свободным агентом в сентябре 2023-го, бразилец интегрировался в УПЛ, приученный к организованному стилю Ротаня, существенно добавил и трансформировал настойчивость в реальные дивиденды. 6+5 в 25 поединках приятно впечатляют — южноамериканец дал прикурить ЛНЗ, "Заре", "Шахтеру", "Кривбассу", "Ингульцу", "Полесью", "Вересу" и "Оболони".

Ничуть не удивительно, что многие назвали Безерру лучшим легионером осенней части 2024/25; прогресс нападающего не обошел и родину — тамошние инсайдеры писали, что "Васко да Гама" охотно бы вернул своего воспитанника.

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Пока точно неизвестно, что случится с "Александрией" летом. Есть огромный риск, что на хайпе, вызванном второй-третьей строчкой (а может и первой — кто его знает?), игроки будут себя продавать и искать другие пути развития карьеры. На месте "Динамо" мы бы УЖЕ нащупывали шанс приобретения Хуана Альвины, без ощущения страха появления второго Эдуардо Герреро — в отличие от панамца бразилец более универсален и настроен играть на коллектив, ведь это его "хлеб".

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