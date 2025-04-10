Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды

В октябре Андрею Ярмоленко исполнится тридцать шесть. Пусть время и не на стороне вингера, однако он до сих пор в полном порядке — об этом свидетельствуют 8 голов и 1 ассист, зафиксированные в текущем сезоне.

"Автографы", оставленные "Партизану", "Рейнджерс", "Полесью", дубль с "Галатасараем" — да, нападающий уже не в праймовой форме, которую поддерживал лет десять назад, однако все еще способен принести большую пользу. Талант, класс, лидерские качества (недаром же является вице-капитаном) — это не пропьешь.

С другой стороны, есть повод для волнения — "Динамо" зависимо от Ярмоленко, не подготовило равноценной замены и заметно сдаст, если завтра ветеран внезапно объявит о завершении карьеры.

Назар Волошин — старательный, но не с таким чувством эпизода и умением его завершить в свою пользу. Довольно красноречиво, что в этой кампании у Андрея больше сыгранных минут (1 524), чем у его конкурента по позиции (1 512). Кто-то упрекнет мизерной разницей, мы в ответ парируем: Волошин моложе на четырнадцать лет, к тому же уступил место игроку, который длительный отрезок дистанции залечивал травмы. Разве это не сигнал?

Так что предлагаем подыскать новичков — даже при сценарии, в котором Александр Шовковский полностью поставит на Назара, ему все равно понадобится "подстраховка".

Внутренние резервы

Давайте сразу сойдемся на том, что всерьез не будем рассматривать кандидатуру Бенито, одолженного луганской "Зарей", хорошо? Шовковский выделил ивуарийцу 618 минут, в течение которых тот отметился результативными действиями против "Ворсклы", "Черноморца" и "Оболони". Однако мы вообще не верим в вингера в долгосрочной перспективе — контракт предусмотрен до лета 2026-го, поэтому ждем очередной аренды, вероятно, с концами.

Но кто присутствует на балансе? Обратимся к Игорю Костюку, который верховодит U-19. Есть Денис Жданов, подобранный в результате июльской аннигиляции "Днепра-1" — "Динамо" быстро реагировало и кроме Пихаленка и Рубчинского прихватило 18-летнего юношу.

К сожалению, пока это не вариант — Жданов прибыл уже травмированным, перенес операцию на колене и вернулся в обойму только в январе 2025-го. С тех пор — попадание в заявку на встречи с соответствующими возрастными категориями "Карпат" и "Ворсклы". Вроде бы и есть скиллы, — прежде всего скорость, продемонстрированная за "Днепр-1" (10 мячей в 41 матче), — но в этом надо убедиться в новых обстоятельствах.

17-летний Иван Андрейко — интересный персонаж, однако, к несчастью, в конце февраля порвал "кресты" и по прогнозам Костюка выпал на следующие четыре месяца. До этого паренек радовал глаз — сделал 4+5 в 16 играх U-19; многие "упрекают" уровень первенства, — мол, "Динамо" и "Шахтер" не имеют должного сопротивления и куражатся, — но что скажете на счет Юношеской лиги УЕФА? 1+3 в борьбе с "Марибором" и косоварским KF 2 Коррику — это уже что-то.

По манере напоминает смесь Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянку (характерные смещения с фланга), обладает дриблингом и поставленным ударом. Ждем восстановления и дальнейшего прогресса.

А вот Дмитрий Кремчанин — явный претендент на повышение, как минимум, до скамейки запасных. Если "бело-синие" промотируют Матвея Пономаренко, то должны пристальнее присмотреться к этому парню — как-никак, а заставляют 28 действий, выданных в 26 матчах. Фактурность, уверенная игра корпусом, классная реализация штрафных стандартов — комплекс скиллов достоин внимания.

Да, Кремчанин не перехитрил кипера "Аталанты" в серии пенальти и частично повлиял на то, что "Динамо" попрощалось с еврокубками, но он же накануне поразил ворота итальянцев и поспособствовал послематчевой лотерее. Пора брать на вооружение.

Кого бы хотелось на домашнем рынке

Предусмотрительно отбрасываем представителей "Шахтера" — очевидно, что никто из них ни в коем случае не переберется в стан "бело-синих". Это принципиальный соперник, и кто последний из дончан, если проигнорировать молодежь, шел напрямую? Правильно, Александр Гладкий. Эффект и профит, вызванный тем трансфером, не стереть из памяти.

С определенными нюансами, но мы выделили две фамилии, которые бы помогли действующему фавориту Премьер-лиги.

Маловероятный, но все же возможный сценарий — Алексей Гуцуляк. Гуцуляку — 27, он попробовал себя в Европе и, кажется, больше не имеет амбиций в этом направлении. Для него УПЛ комфортна и, что главное, дается — это наблюдалось в "Днепре-1" и подтверждено на практике в "Полесье". 12+2 в 26 матчах, прорывная серия в августе-сентябре, полное доверие со стороны Имада Ашура, приобретение авторитетности после перформанса против Бельгии в Лиге наций (Куртуа до сих пор входит в когорту лучших киперов планеты и огорчить его — почетно).

Понятно, что это было бы шикарно для Шовковского — вингер не нуждается в адаптации, опытный и в расцвете сил. Только вот "стая" Геннадия Буткевича преследует аналогичные цели и вряд ли легко отпустит важную боевую единицу; да, высший менеджмент задекларировал готовность продавать (и показал это на кейсе Артема Смолякова), но заинтересован ли в усилении соперника?

В Житомире солидное финансирование, присутствуют планы на будущее, поэтому остается надеяться, что Суркис и Буткевич уладят дела в частном разговоре, или сам футболист будет саботировать ради национального золота и еврокубков, которыми будет заманивать Киев.

Двигаемся дальше — Хуан Альвина Безерра. Приглашенный свободным агентом в сентябре 2023-го, бразилец интегрировался в УПЛ, приученный к организованному стилю Ротаня, существенно добавил и трансформировал настойчивость в реальные дивиденды. 6+5 в 25 поединках приятно впечатляют — южноамериканец дал прикурить ЛНЗ, "Заре", "Шахтеру", "Кривбассу", "Ингульцу", "Полесью", "Вересу" и "Оболони".

Ничуть не удивительно, что многие назвали Безерру лучшим легионером осенней части 2024/25; прогресс нападающего не обошел и родину — тамошние инсайдеры писали, что "Васко да Гама" охотно бы вернул своего воспитанника.

Пока точно неизвестно, что случится с "Александрией" летом. Есть огромный риск, что на хайпе, вызванном второй-третьей строчкой (а может и первой — кто его знает?), игроки будут себя продавать и искать другие пути развития карьеры. На месте "Динамо" мы бы УЖЕ нащупывали шанс приобретения Хуана Альвины, без ощущения страха появления второго Эдуардо Герреро — в отличие от панамца бразилец более универсален и настроен играть на коллектив, ведь это его "хлеб".