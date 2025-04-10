Чуйченко: Многое будет зависеть от Александрии. Шахтер не устраивает третье место

Экс-нападающий "горожан" Сергей Чуйченко прокомментировал борьбу за самые высокие места Премьер-лиги.

"Я прогноз давал раньше где-то четыре месяца назад и говорил, что "Динамо", "Александрия" и "Шахтер" будут бороться за медали. Я такой вывод сделал, потому что они показывали хороший футбол. В связи с этим они являются фаворитами этого сезона УПЛ. Хотя у "Динамо" календарь немного и сложнее, я считаю, что в этом году я считаю, что в этом году киевляне своим шансом воспользуются и будут чемпионом Украины. А за второе место предстоит серьезная борьба. У "Александрии" остались более слабые соперники. У "Шахтера" оппоненты будут немного сильнее".

"Но многое будет зависеть от "Александрии". Если команда Ротаня все свои поединки достойно сыграет и победит, тогда она займет второе место. Конечно, "Шахтер" не устраивает третье место. Дончане будут бороться и будут пытаться занять хотя бы вторую позицию. Потому что киевляне изрядно оторвались. Учитывая, какую игру динамовцы показывают в этом сезоне УПЛ, трудно будет их догнать.

Думаю, что Ванат однозначно станет лучшим голеадором этого сезона. Конкуренты тоже забивают, но Ванат займет первое место в рейтинге”, – отметил экс-футболист.