Ашур рассказал, почему у Полесья проблемы с реализацией

Наставник житомирского клуба Имад Ашур – о низкой результативности подопечных.

"Все, что происходит в жизни, это случай. В каком-то случае тебе достаточно одного момента, чтобы пробить в дальнюю девятку, а иногда бывает так, что ты не реализуешь бешеное количество моментов за матч. Это не вопрос того, что кто-то не хотел этого делать или ребятам не хватает мастерства. Просто появляется момент, и в этом моменте, или ты являешься победителем, или тебе не удается реализовать и вытащить 100% потенциала.

Нет ничего стопроцентного. И моменты, которые не были стопроцентными, но с большой вероятностью, что их можно забить, мы не реализовали потому, что это не 100%, что мы их реализуем. Будем надеяться, что оставили, может, не такое количество моментов, но большинство голов на следующий матч”.