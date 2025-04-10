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Ашур рассказал, почему у Полесья проблемы с реализацией
Как всегда в философском ключе
Фото: ФК Полісся
Наставник житомирского клуба Имад Ашур – о низкой результативности подопечных.
"Все, что происходит в жизни, это случай. В каком-то случае тебе достаточно одного момента, чтобы пробить в дальнюю девятку, а иногда бывает так, что ты не реализуешь бешеное количество моментов за матч. Это не вопрос того, что кто-то не хотел этого делать или ребятам не хватает мастерства. Просто появляется момент, и в этом моменте, или ты являешься победителем, или тебе не удается реализовать и вытащить 100% потенциала.
Нет ничего стопроцентного. И моменты, которые не были стопроцентными, но с большой вероятностью, что их можно забить, мы не реализовали потому, что это не 100%, что мы их реализуем. Будем надеяться, что оставили, может, не такое количество моментов, но большинство голов на следующий матч”.
"Мы сейчас выходим на этап, когда на первое место выходит восстановление и ментальность. То, что ребятам удается восстанавливаться и очередной матч демонстрация того, что мы можем до последних минут, до последних секунд давить и дожимать соперника без бешеной ротации. Это говорит о том, что и физическом плане мы сейчас находимся в хорошем моменте. Не всегда все может складываться так, как мы хотим. Ментально сейчас ребята заряжены, физически все неплохо, реализация нас чуть-чуть подвела”, – считает тренер.
В воскресенье "стая" будет играть в Полтаве.
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