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Ашур рассказал, почему у Полесья проблемы с реализацией

Премьер-лига
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Как всегда в философском ключе

Ашур рассказал, почему у Полесья проблемы с реализацией

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Наставник житомирского клуба Имад Ашур – о низкой результативности подопечных.

"Все, что происходит в жизни, это случай. В каком-то случае тебе достаточно одного момента, чтобы пробить в дальнюю девятку, а иногда бывает так, что ты не реализуешь бешеное количество моментов за матч. Это не вопрос того, что кто-то не хотел этого делать или ребятам не хватает мастерства. Просто появляется момент, и в этом моменте, или ты являешься победителем, или тебе не удается реализовать и вытащить 100% потенциала.

Нет ничего стопроцентного. И моменты, которые не были стопроцентными, но с большой вероятностью, что их можно забить, мы не реализовали потому, что это не 100%, что мы их реализуем. Будем надеяться, что оставили, может, не такое количество моментов, но большинство голов на следующий матч”.

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"Мы сейчас выходим на этап, когда на первое место выходит восстановление и ментальность. То, что ребятам удается восстанавливаться и очередной матч демонстрация того, что мы можем до последних минут, до последних секунд давить и дожимать соперника без бешеной ротации. Это говорит о том, что и физическом плане мы сейчас находимся в хорошем моменте. Не всегда все может складываться так, как мы хотим. Ментально сейчас ребята заряжены, физически все неплохо, реализация нас чуть-чуть подвела”, – считает тренер.

В воскресенье "стая" будет играть в Полтаве.

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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