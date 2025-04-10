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"Могут побороться за еврокубки". Эдмар оценил перспективы Александрии

Премьер-лига

Ему импонирует футбол команды Руслана Ротаня

"Могут побороться за еврокубки". Эдмар оценил перспективы Александрии

fco.com.ua

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Эдмар высказался о выступлении "Александрии" под руководством Руслана Ротаня.

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"Конечно, смотрю УПЛ. "Александрия" демонстрирует хороший футбол, "Динамо" сейчас тоже в форме. Чемпионат интересен, как сверху, так и снизу таблицы.

Думаю, что Ротань сможет добиться высот, если так и будет продолжать. Я знал его как игрока. Ему дали время для внедрения своей философии и идей.

Футбол "Александрии" мне очень нравится. Вполне реально, что могут сразиться как за еврокубки, так и за второе место", - сказал Эдмар в интервью изданию Украинский футбол.

"Александрия" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 53 балла.

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Руслан Ротань Эдмар Галовский ФК Александрия
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Шахтер74 (Konskie)
10.04.2025 в 08:32
Вот и получается что 1000 солдат ВСУ погибает ежедневно
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Комментарии 1
Шахтер74 (Konskie)
10.04.2025 в 08:32
Вот и получается что 1000 солдат ВСУ погибает ежедневно
Ответить
0
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