"Могут побороться за еврокубки". Эдмар оценил перспективы Александрии

Экс-игрок сборной Украины Эдмар высказался о выступлении "Александрии" под руководством Руслана Ротаня.

"Конечно, смотрю УПЛ. "Александрия" демонстрирует хороший футбол, "Динамо" сейчас тоже в форме. Чемпионат интересен, как сверху, так и снизу таблицы.

Думаю, что Ротань сможет добиться высот, если так и будет продолжать. Я знал его как игрока. Ему дали время для внедрения своей философии и идей.

Футбол "Александрии" мне очень нравится. Вполне реально, что могут сразиться как за еврокубки, так и за второе место", - сказал Эдмар в интервью изданию Украинский футбол.