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"Могут побороться за еврокубки". Эдмар оценил перспективы Александрии
Ему импонирует футбол команды Руслана Ротаня
fco.com.ua
Экс-игрок сборной Украины Эдмар высказался о выступлении "Александрии" под руководством Руслана Ротаня.
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"Конечно, смотрю УПЛ. "Александрия" демонстрирует хороший футбол, "Динамо" сейчас тоже в форме. Чемпионат интересен, как сверху, так и снизу таблицы.
Думаю, что Ротань сможет добиться высот, если так и будет продолжать. Я знал его как игрока. Ему дали время для внедрения своей философии и идей.
Футбол "Александрии" мне очень нравится. Вполне реально, что могут сразиться как за еврокубки, так и за второе место", - сказал Эдмар в интервью изданию Украинский футбол.
"Александрия" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 53 балла.
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