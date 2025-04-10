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"Большой клуб с целями и идеей". Бразилец рассказал, что привлекло его в Полесье

Премьер-лига

Жоау Вилле раскрыл, почему выбрал житомирский клуб

"Большой клуб с целями и идеей". Бразилец рассказал, что привлекло его в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бразильский защитник "Полесья" Жоау Вилле рассказал, почему принял предложение от житомирского клуба.

- Как ты перешел в "Полесье"?

- После непростого периода в "Атлетико" (Паранаэнсе), я, слава Богу, сначала получил возможность уйти в аренду в "Позу-Алегри", а затем перебрался в "Итуано".

В "Итуано" я поиграл, считаю, во второй сильнейшей лиге Бразилии - Паулиста. В этом чемпионате много больших команд, и там очень трудно играть молодым футболистам. Я воспользовался своим шансом и прекрасно проявил себя. Благодаря этому "Полесье" подписало меня и сегодня, слава Богу, я здесь.

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- Что тебя заинтересовало в предложении "Полесья?"

- "Полесье" - это большой клуб с большими целями и идеей. Очень хороший проект. Постепенно "Полесье" будет расти и достигнет своей мечты быть успешным клубом не только в Украине, но и в Европе. Мне нравится эта ментальность - мы всегда должны побеждать.

Отдельно хочу сказать, что мне нравятся все люди, которые работают здесь. Когда я перешел в "Полесье", то и персонал, и игроки поддерживали меня. Получил хорошее отношение от каждого. Чувствую себя здесь как дома, - поделился Виалле.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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