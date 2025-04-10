ЛНЗ - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Черкассах в стартовом матче 24-го тура местный ЛНЗ будет принимать донецкий "Шахтер". Смогут ли хозяева поля навязать борьбу фавориту?

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В прошлом туре ЛНЗ на выезде довольно неожиданно уступил "Черноморцу". Таким образом, подопечные Григорчука так и остались на десятом месте. "Шахтер" во втором тайме дожал "Верес“ и добился разгромной победы. Подопечные Пушича продолжают погоню за чемпионством.

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Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 ЛНЗ - "Шахтер" состоится в пятницу, 11-го апреля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча ЛНЗ - Шахтер Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>