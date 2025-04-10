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Легионер клуба УПЛ выразил готовность сыграть за сборную Украины
Не исключает такой возможности
Фото: ФК Полісся
22-летний бразильский защитник "Полесья" Жоау Вилле рассказал о своей адаптации в Украине и признался, что готов выступать за сине-желтых, если будет такая возможность.
- Как ты чувствуешь себя в Украине?
- Чувствую себя очень счастливым, ведь у меня здесь хорошие возможности. Моя семья также счастлива здесь. Мы любим местных людей, кухню и культуру. У нас уже есть несколько друзей украинцев.
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- Ты уже выучил украинский язык?
- Я стараюсь. Хожу со своей женой на уроки украинского. Мы стараемся заговорить на украинском настолько быстро, насколько это возможно, хотя это и что-то новое для нас.
- Ты хотел бы когда-то выступать за национальную сборную Украины, как Марлос?
- Почему нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится страна, - сказал Виалле.
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