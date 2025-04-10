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Легионер клуба УПЛ выразил готовность сыграть за сборную Украины

Премьер-лига

Не исключает такой возможности

Легионер клуба УПЛ выразил готовность сыграть за сборную Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

22-летний бразильский защитник "Полесья" Жоау Вилле рассказал о своей адаптации в Украине и признался, что готов выступать за сине-желтых, если будет такая возможность.

- Как ты чувствуешь себя в Украине?

- Чувствую себя очень счастливым, ведь у меня здесь хорошие возможности. Моя семья также счастлива здесь. Мы любим местных людей, кухню и культуру. У нас уже есть несколько друзей украинцев.

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- Ты уже выучил украинский язык?

- Я стараюсь. Хожу со своей женой на уроки украинского. Мы стараемся заговорить на украинском настолько быстро, насколько это возможно, хотя это и что-то новое для нас.

- Ты хотел бы когда-то выступать за национальную сборную Украины, как Марлос?

- Почему нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится страна, - сказал Виалле.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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