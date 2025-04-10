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Ротань провел юбилейный матч во главе Александрии
Наставник "горожан" отпраздновал юбилей победой
Фото: ФК Олександрія
Матч 23-го тура УПЛ против "Кривбасса" стал для наставника "Александрии" (1:0) Руслана Ротаня юбилейным во главе клуба. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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Специалист провел 70-й матч в качестве главного тренера "горожан" в элите украинского футбола. За этот период "Александрия" одержала 27 побед, потерпела 17 поражений и еще 26 раз сыграла вничью. Разница мячей: 84-71.
На данный момент команда Руслана Ротаня занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 балла. Отставание от лидирующего киевского "Динамо" составляет 4 очка.
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