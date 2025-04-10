Акценты. Как “убивали” Днепр в Одессе 11 лет назад

Подзаголовок позаимствовал у своего бывшего коллеги Миши Спиваковского - уж больно он подходит для сегодняшнего разговора. А поводом стали недавние воспоминания Дениса Бойко о сезоне 2013/2014.

“Мы тогда действительно были чемпионской командой. Сейчас могу никого не бояться и говорить откровенно: нас тогда убили судьи. Все началось за пять туров до финиша в Одессе, когда мы забили "Черноморцу" чистый мяч, но рефери в отсутствие VAR вернул момент с вбрасыванием аута и взятие ворот отменил”.

Действительно времени прошло много, и сейчас уже можно рассказывать истории о безвинно убиенных, подтверждая их выборочными фактами. У меня нет задачи отследить дальнейший путь “Днепра” в том сезоне. Но за Одессу 20 апреля 2014 года таки имею шо вам сказать.

Наверное, сначала нужно кое-что сразу прояснить для клубно озабоченных. Автор блога болел за “Шахтер” только при Викторе Прокопенко. Так же, как за “Днепр” - при Кучеревском, за “Динамо” - при Семине, и за “Металлист” - при Маркевиче. Точка.

Что же произошло тогда на стадионе в парке Шевченко? Не полагаясь на память, приведу текст из своего блога, написанный по горячим следам.

“Последующий отсмотр по ТВ не дал полного понимания сути происшедшего. Посему вот вам мнение очевидца, и, кому охота, можете считать его предвзятым лишь на том основании, что автор – одессит.

Вопросы к судейству вызвали несостоявшееся удаление Канкавы, чья вторая желтая напрашивалась, и которого вскорости от греха убрали с поля еще до перерыва (о чем Денис, видимо, забыл - или тогда еще судьи собирались “убивать” не его команду?); а также широко известный эпизод имени «Фэйр Плей».

Тейку выбил мяч на трибуны, увидев, что Зубейко получил повреждение и не может продолжать игру. Но оглянувшийся Матеус поспешил ввести мяч в игру, и «Днепр», как ни в чем не бывало, довел дело до гола. Благо фланг был полностью открыт, к чему гости, очевидно, так привыкли в игре с «Волынью».

Вот только причина этой легкости была совершенно иной: соперник остановился в естественном ожидании оказания помощи своему игроку.

Одесситы лишь недавно повели в счете, и дабы говорить о том, что они сразу же, еще до перерыва, принялись тянуть время, нужно обладать поистине редкими познаниями в футболе. Зубейко же, на секундочку, получил ногой по голове.

На стадионе было достаточно шумно, но лично у меня не возникало сомнений в том, что игра остановлена. Получается, нет? И вот эта «полупозиция», на мой взгляд, и спровоцировала последующий конфликт.

Забитый гол взорвал стадион. Иначе быть не могло. Ко мне с другого конца ложи прессы прибежал уважаемый в городе журналист, дабы сообщить, что он думает об «этой команде». Григорчук побежал рассказать это Рамосу.

Нужно знать темперамент тренера «Черноморца». В первый год работы в Одессе после матча он сиганул через перила ограждения и понесся на трибуну после обидного выкрика зрителя. Это не оправдывает, но объясняет.

При этом он не трогал своего оппонента, не щипал за ухо и не тыкал в глаз, как некоторые особо особенные особы. Он яростно кричал ему в лицо, будучи убежденным в праведности своего гнева. Но и так вести себя не подобает, и, коли будет наложено соответствующее наказание, так тому и быть.

Показательна реакция тренера «Днепра». Все это время он доказывал, что офсайда при аутах не бывает. Больше его ничего не интересовало. Не поняли друг друга? Случается.

Но в то, что Рамос, якобы, не понял перевода двух вопросов подряд в послематчевом интервью, поверить не могу. Ибо сие невозможно. Вопросы были такими: нарушено ли было правило «фэйр плей», и считает ли он такой гол правильным?

Решение судьи вызвало шквал аплодисментов, одновременно повергнув в недоумение тех, кто начал смотреть футбол не вчера. Ведь формально гол как бы должен быть засчитан, и лично у меня сомнений в этом не возникало. К сожалению, как и в том, что «Днепр» воспримет это, как должное.

Какие только версии не выдвигались! Неправильно введенный аут – на этом сошлись одесские журналисты на стадионе, но повтор в этом не убеждает.

Словом, не суть важно, чем именно руководствовался арбитр, но отмена этого гола мною воспринимается, как некая высшая справедливость, явленная нам в День Воскресения Христова. Потому как соглашусь с тем, что сам по себе гол был более скандальным, чем его последствия”.

После этого “Днепр” не опускал рук и во втором тайме мог забить еще минимум трижды, но, как говорится, это футбол. Более того, последнее слово в атаке осталось за “Черноморцем”: Окриашвили пробил в штангу.

Немаловажным будет уточнить, что команде Рамоса противостоял наполовину ослабленный вариант команды Григорчука. После оккупации Крыма Одессу покинули Бергер, Фонтанельо, Сантана, Риера, Джа Джедже…

Показательны комментарии пользователей этого сайта под отчетом о том матче. Приведу лишь несколько из десятка последних - в которых речь шла именно об этом эпизоде.

hec (Луганск)21.04.2014 в 22:19

Любые судейские ошибки или решения против Днепра воспринимаются почему то как заговор всех и вся против Днепра. Зато прошлогодний незасчитанный гол в Днепропетровске от того же Черноморца как только сначала не притягивали: и вне игры, и вышел мяч, и Джа ДЖедже нарушал правила... Потом правда, многие признали ошибку судей, но разве были стоны со стороны Черноморца и его болельщиков о заговоре пула Коломойского против одесситов, как это раздается сейчас?

Парус2 (Днепропетровск)22.04.2014 в 08:07

Одессу с победой, Днепр играл тухло. судьи - это нечто)

А. Серёгин (Кривой Рог)22.04.2014 в 09:03

Удивляет, что никто не вспоминает в связи с эпизодом, когда не засчитали гол в ворота Днепра, подобный эпизод в недавнем матче с тем же Днепром, когда был травмирован динамвец Гусев. Я считаю, что в этом эпизоде нужно рассмотреть мотивы действий Жабченко, а они вероятно были такими. Была опасная игра, игрок Черноморца получил удар в голову и лежит на газоне. Оценить мгновенно степень опасности повреждения судья не мог, но чтобы застраховаться, побежал это проверить после того, как мяч вышел в аут. Все видели, что Жабченко в момент вбрасывания мяча из аута "Днепром" бежал в противоположную сторону, к игроку лежащему на газоне. Он несомненно допустил ошибку, что не запретил свистком вводить мяч в игру, но по духу закона о безопасности жизни игроков действовал правильно. Я думаю, что боковой судья поднял флажок не потому что был невероно введен аут, а для сигнала Жабченко, что Днепр продолжает играть. Ошибка судьи здесь несомненно присутствует, но гол был не засчитан правильно.

Leo-23 (Одесса)23.04.2014 в 13:49

Судья оказывается свистнул и тем самым остановил игру, что следует из слов Кирилла Ковальчука, который находился в тот момент как раз в районе центра поля недалеко от Жабченко и мог хорошо всё слышать, а боковой получается сделал отмашку т.к. вброс из-за боковой был уже не законным.

Тоха86 (Киев)23.04.2014 в 14:07

Даже не верится, что Днепр умудрился просрть чемпионство!

Как говорят в таких случаях, орфография сохранена.

Любопытен последний коммент. Болельщик “Динамо” (то есть, болевший против “Шахтера” - конкурента “Днепра”) УЖЕ не верит в команду Рамоса. Тогда как Бойко нам говорит: “В следующих матчах эта история продолжилась. За несколько недель у нас фактически отобрали все очковое преимущество над "Шахтером".

Но, как и обещал, я с вами здесь говорю только о том, чему был живым свидетелем. Я лишь хотел бы, чтобы мы не принимали с ходу на веру то, что утверждают заинтересованные лица с одной стороны - игроки или болельщики команды. Это был конкретный пример.