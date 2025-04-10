  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кравченко назвал игрока, который имел самую большую зарплату в Днепре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кравченко назвал игрока, который имел самую большую зарплату в Днепре

Премьер-лига

Его ответ вас не удивит

Кравченко назвал игрока, который имел самую большую зарплату в Днепре

Фото: UA-Футбол/Автор - Валерий Мякотенко

Новина українською

Бывший полузащитник "Днепра" Сергей Кравченко рассказал, кто имел самую большую зарплату в команде по состоянию на начало 2010-х.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Насколько я знаю, то у Евгения Коноплянки была самая большая зарплата, когда он был уже нашей главной звездой. Ему Коломойский сам делал личные условия", – сказал Кравченко в интервью YouTube-каналу The Sport Dnipro Ukraine.

Напомним, Коноплянка выступал за "Днепр" с 2006 по 2015 год. В футболке днепрян полузащитник сыграл 212 матчей, забил 45 голов и отдал 40 ассистов.

Читайте такжеАссистент Ротаня: Сейчас судейство гораздо лучше.10-15 лет назад Александрия не оказалась бы на 2-м месте
По теме
yellow-arrow
ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.04.2025
yellow-arrow
Один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы
yellow-arrow
Георгий Судаков станет одной из главных целей Наполи этим летом
Евгений Коноплянка Сергей Кравченко ФК Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости