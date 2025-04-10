Кравченко назвал игрока, который имел самую большую зарплату в Днепре

Бывший полузащитник "Днепра" Сергей Кравченко рассказал, кто имел самую большую зарплату в команде по состоянию на начало 2010-х.

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"Насколько я знаю, то у Евгения Коноплянки была самая большая зарплата, когда он был уже нашей главной звездой. Ему Коломойский сам делал личные условия", – сказал Кравченко в интервью YouTube-каналу The Sport Dnipro Ukraine.

Напомним, Коноплянка выступал за "Днепр" с 2006 по 2015 год. В футболке днепрян полузащитник сыграл 212 матчей, забил 45 голов и отдал 40 ассистов.