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Защитник Полесья мог оказаться в другом украинском клубе
Один из лидеров чемпионата
Фото: ФК Полісся
Бразильский защитник "Полесья" Жоау Вилле рассказал, что перед переходом в житомирский клуб он мог оказаться в "Александрии".
- Ты имел какие-то другие предложения?
- Примерно за год до того, как я оказался в "Полесье", я почти перешел в "Александрию". Однако не сложилось. Видимо, не пришло время. Ничего страшного, я продолжил играть за свою команду.
Я имел и другие предложения из Бразилии после завершения чемпионата, но вариант с "Полесьем" был лучшим для меня и моей семьи. Мы приняли его, и я ни о чем не жалею. Счастлив здесь, - рассказал Виалле в интервью изданию Украинский футбол.
Виалле стал игроком "Полесья" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, без результативных действий.
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