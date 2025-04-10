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Защитник Полесья мог оказаться в другом украинском клубе

Премьер-лига

Один из лидеров чемпионата

Защитник Полесья мог оказаться в другом украинском клубе

Фото: ФК Полісся

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Бразильский защитник "Полесья" Жоау Вилле рассказал, что перед переходом в житомирский клуб он мог оказаться в "Александрии".

- Ты имел какие-то другие предложения?

- Примерно за год до того, как я оказался в "Полесье", я почти перешел в "Александрию". Однако не сложилось. Видимо, не пришло время. Ничего страшного, я продолжил играть за свою команду.

Я имел и другие предложения из Бразилии после завершения чемпионата, но вариант с "Полесьем" был лучшим для меня и моей семьи. Мы приняли его, и я ни о чем не жалею. Счастлив здесь, - рассказал Виалле в интервью изданию Украинский футбол.

Виалле стал игроком "Полесья" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, без результативных действий.

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ФК Александрия Полесье (Житомир) Жоау Виалле
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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