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Георгий Судаков станет одной из главных целей Наполи этим летом

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А также нападающий из АПЛ

Георгий Судаков станет одной из главных целей Наполи этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ничья с "Болоньей" не поколебала уверенность Антонио Конте в своей способности совершить спортивное чудо с "Наполи" – выиграть скудетто. Несмотря на трудности после завершения зимнего трансферного окна, когда команда потеряла своего лидера Хвичу Кварацхелию, будущие летние перспективы могут стать ключом к продолжению сотрудничества с наставником.

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Зимой Антонио Конте назвал лишь одно имя как идеальную замену Хвичи – Алехандро Гарначо. Спортдир "Наполи" Джованни Манна держит открытыми несколько вариантов, но планирует новый контакт с "Ман Юнайтед", чтобы вновь активизировать переговоры. "Красные дьяволы" снизили запросы, и это может изменить ход дел. По оценкам, предложение в 50 миллионов евро может заставить англичан согласиться.

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Как сообщает журналист Даниэле Лонго, в целом приоритеты "Наполи" на лето уже четко определены. Джованни Манна будет искать двух центральных защитников, одного высококлассного вингера и полузащитника, способного действовать как "восьмерка", но с качествами "десятки". Именно под последнее определение подходит лидер "Шахтера" Георгий Судаков, на счету которого 13 голов и 4 ассиста в 31 матче во всех турнирах этого сезона. 22-летний полузащитник сборной Украины может стать приоритетной целью "Наполи" для усиления средней линии, ведь скаутские отчеты этого сезона были крайне положительными.

Добавим, что сейчас "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками, отставая от первого "Интера" на 3 пункта.

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Шахтер (Донецк) Наполи Манчестер Юнайтед Георгий Судаков Алехандро Гарначо
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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