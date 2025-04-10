Один из лидеров Оболони избежал серьезной травмы

В поединке 23 тура с "Ингульцом" универсал "Оболони" Константин Бычек, который стал автором победного гола, из-за повреждения на второй тайм не вышел.

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Как сообщает Sport.ua, травма оказалась не серьезной и полузащитник уже тренировался в общей группе – на него рулевой Сергей Шищенко сможет рассчитывать в календарном матче с "Черноморцем", который состоится 12 апреля в Киеве.

А вот кто точно не поможет "пивоварам", так это еще один полузащитник Тарас Мороз, у которого перебор желтых карточек.