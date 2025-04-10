"Кривбасс" организовал большой сбор для семей погибших детей в Кривом Роге 4 апреля.

Клуб открыл банку, куда можно задонатить любую сумму, в помощь семьям погибших детишек.

Также "Кривбасс" 19 апреля организует благотворительное мероприятие на котором представят эксклюзивные лоты от клуба.

"Финалом сбора станет благотворительное мероприятие, которое пройдет в заведении SHIB в Кривом Роге 19.04.

ФК "Кривбасс" приглашает представителей бизнеса и простых криворожан посетить мероприятие, в рамках которого состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены эксклюзивные лоты от ФК "Кривбасс": Александра Зинченко и других известных личностей, включая футболку с подписью Бориса Джонсона.

В финале события состоится выступление группы Мюсли UA. Ведущий вечера - Артем Гагарин. Все собранные деньги за входные билеты и аукцион будут добавлены к общему сбору", - написал клуб.