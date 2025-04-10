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Кривбасс организовал большой сбор для семей погибших детей в Кривом Роге 4 апреля
Общая боль
Фото - ФК Кривбас
"Кривбасс" организовал большой сбор для семей погибших детей в Кривом Роге 4 апреля.
Клуб открыл банку, куда можно задонатить любую сумму, в помощь семьям погибших детишек.
Также "Кривбасс" 19 апреля организует благотворительное мероприятие на котором представят эксклюзивные лоты от клуба.
"Финалом сбора станет благотворительное мероприятие, которое пройдет в заведении SHIB в Кривом Роге 19.04.
ФК "Кривбасс" приглашает представителей бизнеса и простых криворожан посетить мероприятие, в рамках которого состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены эксклюзивные лоты от ФК "Кривбасс": Александра Зинченко и других известных личностей, включая футболку с подписью Бориса Джонсона.
В финале события состоится выступление группы Мюсли UA. Ведущий вечера - Артем Гагарин. Все собранные деньги за входные билеты и аукцион будут добавлены к общему сбору", - написал клуб.
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Напомним, что 4 апреля российские войска попали по детской площадке в Кривом Роге. Погибло 20 человек, среди них 9 детей. Самому младшему было 3 года, самому старшему - 17 лет.
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