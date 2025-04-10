Виалле: В перспективе Полесье должно быть на первом месте в УПЛ

Бразильский защитник "Полесья" Жоау Виалле рассказал, какие задачи стоят перед командой в нынешнем сезоне.

"Как по мне, "Полесье" стартовало достаточно неплохо. Мы хорошо подготовились на сборах в Турции. С новичками, которые прибыли к нам сейчас, команда стала сильнее, чем в первой части сезона. Настроены бороться во всех матчах.

Думаю, нашей задачей является быть настолько высоко в турнирной таблице, насколько мы можем. В перспективе "Полесье" должно быть на первом месте в УПЛ и бороться за трофеи, ведь мы имеем большую команду, больших игроков и очень хорошие инвестиции", - сказал Виалле для издания Украинский футбол.