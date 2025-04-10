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Виалле: В перспективе Полесье должно быть на первом месте в УПЛ
Футболист поделился амбициями житомирского клуба
Фото: Instagram
Бразильский защитник "Полесья" Жоау Виалле рассказал, какие задачи стоят перед командой в нынешнем сезоне.
"Как по мне, "Полесье" стартовало достаточно неплохо. Мы хорошо подготовились на сборах в Турции. С новичками, которые прибыли к нам сейчас, команда стала сильнее, чем в первой части сезона. Настроены бороться во всех матчах.
Думаю, нашей задачей является быть настолько высоко в турнирной таблице, насколько мы можем. В перспективе "Полесье" должно быть на первом месте в УПЛ и бороться за трофеи, ведь мы имеем большую команду, больших игроков и очень хорошие инвестиции", - сказал Виалле для издания Украинский футбол.
"Полесье" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах.
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Ранее Виалле признался, что мог оказаться в другом украинском клубе.
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