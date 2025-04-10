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Полузащитник Кривбасса отреагировал на трагедию в Кривом Роге
Переполняют эмоции
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" отреагировал на трагедию в Кривом Роге.
Егор Твердохлеб на своем Telegram-канале отреагировал на российский удар по детской площадке в Кривом Роге. Футболист не вел свой канал с 5 апреля.
"Немного исчез, потому что, учитывая события в Кривом и дни траура 7,8,9 не видел целесообразным публиковать что-то развлекательное или о жизни.
Детей жаль. Отчаяние, печаль и злость. Но с сегодняшнего дня буду понемногу здесь радовать вас контентом", - написал игрок.
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Напомним, что "Кривбасс" организовал благотворительный сбор в помощь семьям погибших детей от российского удара по Кривому Рогу.
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