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Полузащитник Кривбасса отреагировал на трагедию в Кривом Роге

Премьер-лига

Переполняют эмоции

Полузащитник Кривбасса отреагировал на трагедию в Кривом Роге

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" отреагировал на трагедию в Кривом Роге.

Егор Твердохлеб на своем Telegram-канале отреагировал на российский удар по детской площадке в Кривом Роге. Футболист не вел свой канал с 5 апреля.

"Немного исчез, потому что, учитывая события в Кривом и дни траура 7,8,9 не видел целесообразным публиковать что-то развлекательное или о жизни.

Детей жаль. Отчаяние, печаль и злость. Но с сегодняшнего дня буду понемногу здесь радовать вас контентом", - написал игрок.

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Напомним, что "Кривбасс" организовал благотворительный сбор в помощь семьям погибших детей от российского удара по Кривому Рогу.

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Кривбасс организовал большой сбор для семей погибших детей в Кривом Роге 4 апреля
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
Hardbread Live
Опубликовал: Владислав Прийменко
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