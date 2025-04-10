Пономарев - о матче с Александрией: Команда ведет борьбу за чемпионство

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Александрией".

"Победа над "Колосом" была важной для команды в психологическом плане. Я уже неоднократно говорил, что "Рух" показывал неплохую игру, но нам чего-то не хватало, чтобы получить положительный результат. Эта победа должна сделать ребят более раскованными.

И Эдсон, и Бекназ Алмазбеков провели качественный матч в Ковалевке, Бабукар Фаал тоже качественно усилил игру, выйдя на замену. Все новички постепенно адаптируются и мы уверены, что они помогут команде.

Не думаю, что изменение игровой схемы повлияло на успех в предыдущем матче. Конечно, футболисты более адаптированы к игре с четырьмя защитниками, а не тремя, но команда должна уметь играть разнообразно. В нашем случае важна не схема, а то, как игроки воспринимают информацию. Поэтому для нас не является проблемой перестраиваться как на конкретные матчи, так уже и во время игры.

Интересно играть против таких соперников, как "Александрия". Сейчас эта команда ведет борьбу за чемпионство. В их составе собраны качественные футболисты, которые хотят проявить себя. Но мы не выделяем конкретных оппонентов и настраиваемся на этот матч, как и на другие в чемпионате. УПЛ сейчас очень конкурентная и нет легких поединков", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.