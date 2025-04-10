Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев - о матче с Александрией: Команда ведет борьбу за чемпионство
Наставник "Руха" ждет интересной игры с "горожанами"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Александрией".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Победа над "Колосом" была важной для команды в психологическом плане. Я уже неоднократно говорил, что "Рух" показывал неплохую игру, но нам чего-то не хватало, чтобы получить положительный результат. Эта победа должна сделать ребят более раскованными.
И Эдсон, и Бекназ Алмазбеков провели качественный матч в Ковалевке, Бабукар Фаал тоже качественно усилил игру, выйдя на замену. Все новички постепенно адаптируются и мы уверены, что они помогут команде.
Не думаю, что изменение игровой схемы повлияло на успех в предыдущем матче. Конечно, футболисты более адаптированы к игре с четырьмя защитниками, а не тремя, но команда должна уметь играть разнообразно. В нашем случае важна не схема, а то, как игроки воспринимают информацию. Поэтому для нас не является проблемой перестраиваться как на конкретные матчи, так уже и во время игры.
Интересно играть против таких соперников, как "Александрия". Сейчас эта команда ведет борьбу за чемпионство. В их составе собраны качественные футболисты, которые хотят проявить себя. Но мы не выделяем конкретных оппонентов и настраиваемся на этот матч, как и на другие в чемпионате. УПЛ сейчас очень конкурентная и нет легких поединков", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.
Матч 24-го тура УПЛ "Рух" - "Александрия" состоится в субботу, 12 апреля и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Кравченко назвал игрока, который имел самую большую зарплату в Днепре
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией