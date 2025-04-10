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Пономарев - о матче с Александрией: Команда ведет борьбу за чемпионство

Премьер-лига

Наставник "Руха" ждет интересной игры с "горожанами"

Пономарев - о матче с Александрией: Команда ведет борьбу за чемпионство

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче с "Александрией".

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"Победа над "Колосом" была важной для команды в психологическом плане. Я уже неоднократно говорил, что "Рух" показывал неплохую игру, но нам чего-то не хватало, чтобы получить положительный результат. Эта победа должна сделать ребят более раскованными.

И Эдсон, и Бекназ Алмазбеков провели качественный матч в Ковалевке, Бабукар Фаал тоже качественно усилил игру, выйдя на замену. Все новички постепенно адаптируются и мы уверены, что они помогут команде.

Не думаю, что изменение игровой схемы повлияло на успех в предыдущем матче. Конечно, футболисты более адаптированы к игре с четырьмя защитниками, а не тремя, но команда должна уметь играть разнообразно. В нашем случае важна не схема, а то, как игроки воспринимают информацию. Поэтому для нас не является проблемой перестраиваться как на конкретные матчи, так уже и во время игры.

Интересно играть против таких соперников, как "Александрия". Сейчас эта команда ведет борьбу за чемпионство. В их составе собраны качественные футболисты, которые хотят проявить себя. Но мы не выделяем конкретных оппонентов и настраиваемся на этот матч, как и на другие в чемпионате. УПЛ сейчас очень конкурентная и нет легких поединков", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.

Матч 24-го тура УПЛ "Рух" - "Александрия" состоится в субботу, 12 апреля и начнется в 15:30.

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ФК Александрия Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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