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Ингулец - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В Александрии на стадионе "Ника" завершится 24-й тур УПЛ, в котором "Ингулец" будет принимать "Карпаты". "Ингулец" сейчас занимает последнее место и каждый зачетный пункт для этой команды на вес золота.
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"Ингулец" в прошлом туре в лобовом матче на выезде уступил "Оболони“ и опустился на последнее место. "Карпаты" после ничьей в Житомире остались на шестой позиции.
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Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Карпаты" состоится в понедельник, 14-го апреля 2025-го года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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