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Бразилец Полесья назвал самого сильного форварда УПЛ
Также он отметил команду, которую считает лучшей на данный момент
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразильский защитник "Полесья" Жоау Виалле рассказал, кого считает самым сильным нападающим в чемпионате Украины.
- Против какого сильнейшего форварда ты уже сыграл в чемпионате Украины?
- Думаю, что тяжелее всего было против Ваната. Он очень умный парень. В украинской лиге в целом много хороших форвардов, против которых ты можешь сыграть, однако Ванат - лучший.
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- А какую команду в Украине, против которой тебе приходилось играть, ты считаешь на сегодня лучшей?
- В этом сезоне лучшей командой, как по мне, является "Динамо". Они имеют очень хорошее построение игры и умных игроков, - считает Виалле.
В текущем сезоне Ванат провел 21 матч за "Динамо" в УПЛ, забил 13 голов и отдал 3 ассиста. На данный момент он возглавляет бомбардискую гонку чемпионата.
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