Бразилец Полесья назвал самого сильного форварда УПЛ

Бразильский защитник "Полесья" Жоау Виалле рассказал, кого считает самым сильным нападающим в чемпионате Украины.

- Против какого сильнейшего форварда ты уже сыграл в чемпионате Украины?

- Думаю, что тяжелее всего было против Ваната. Он очень умный парень. В украинской лиге в целом много хороших форвардов, против которых ты можешь сыграть, однако Ванат - лучший.

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- А какую команду в Украине, против которой тебе приходилось играть, ты считаешь на сегодня лучшей?

- В этом сезоне лучшей командой, как по мне, является "Динамо". Они имеют очень хорошее построение игры и умных игроков, - считает Виалле.

В текущем сезоне Ванат провел 21 матч за "Динамо" в УПЛ, забил 13 голов и отдал 3 ассиста. На данный момент он возглавляет бомбардискую гонку чемпионата.