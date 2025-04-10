Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко перед выездом в Кривой Рог: Мы не жалуемся, нужно играть
Лидер "Динамо" - о предстоящем матче с "Кривбассом"
Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча с "Кривбассом" в 24-м туре УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ожидаю такого же тяжелого поединка, как с "Левым Берегом", ведь с "Кривбассом" всегда трудно играть, поэтому нас ожидает тяжелый выезд. Для нас сейчас каждая игра, как финал. Кроме того, в Кривом Роге часто звучат воздушные тревоги - такие сейчас реалии нашего футбола. Нужно играть.
Мы не жалуемся, ведь если кому-то и тяжело, то это нашим защитникам. А наша задача играть в футбол и дарить людям хоть какие-то положительные эмоции в это сложное время", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба киевлян.
Матч "Кривбасс" - "Динамо" состоится в субботу, 12 апреля и начнется в 13:00.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля
- Рух побеждает, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией