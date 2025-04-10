Ярмоленко перед выездом в Кривой Рог: Мы не жалуемся, нужно играть

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча с "Кривбассом" в 24-м туре УПЛ.

"Ожидаю такого же тяжелого поединка, как с "Левым Берегом", ведь с "Кривбассом" всегда трудно играть, поэтому нас ожидает тяжелый выезд. Для нас сейчас каждая игра, как финал. Кроме того, в Кривом Роге часто звучат воздушные тревоги - такие сейчас реалии нашего футбола. Нужно играть.

Мы не жалуемся, ведь если кому-то и тяжело, то это нашим защитникам. А наша задача играть в футбол и дарить людям хоть какие-то положительные эмоции в это сложное время", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба киевлян.