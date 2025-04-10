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Ярмоленко перед выездом в Кривой Рог: Мы не жалуемся, нужно играть

Премьер-лига

Лидер "Динамо" - о предстоящем матче с "Кривбассом"

Ярмоленко перед выездом в Кривой Рог: Мы не жалуемся, нужно играть

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

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Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча с "Кривбассом" в 24-м туре УПЛ.

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"Ожидаю такого же тяжелого поединка, как с "Левым Берегом", ведь с "Кривбассом" всегда трудно играть, поэтому нас ожидает тяжелый выезд. Для нас сейчас каждая игра, как финал. Кроме того, в Кривом Роге часто звучат воздушные тревоги - такие сейчас реалии нашего футбола. Нужно играть.

Мы не жалуемся, ведь если кому-то и тяжело, то это нашим защитникам. А наша задача играть в футбол и дарить людям хоть какие-то положительные эмоции в это сложное время", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба киевлян.

Матч "Кривбасс" - "Динамо" состоится в субботу, 12 апреля и начнется в 13:00.

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Андрей Ярмоленко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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