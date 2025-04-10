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Легионер Полесья поделился впечатлениями после тренировки с Усиком

Премьер-лига
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Отметил человеческие качества легенды бокса

Легионер Полесья поделился впечатлениями после тренировки с Усиком

Полісся

Новина українською

Бразильский центрбек "Полесья" Жоао Виалле оценил совместную тренировку с известным украинским боксером Александром Усиком в житомирском клубе.

- Тебе удалось поиграть в футбол с Александром Усиком?

- Да-да. Я играл с ним на тренировке. Это был очень интересный и приятный опыт. Я увидел в нем замечательную личность и очень хорошего парня, а уже потом известного человека, и это мне понравилось, - заявил бразилец.

Напомним, Усик подписал профессиональный контракт с "Полесьем" летом 2023 года. В официальных матчах за "волков" Александр еще не играл.

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Полесье (Житомир) Александр Усик тренировка Жоау Виалле
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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