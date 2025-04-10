Легионер Полесья поделился впечатлениями после тренировки с Усиком

Бразильский центрбек "Полесья" Жоао Виалле оценил совместную тренировку с известным украинским боксером Александром Усиком в житомирском клубе.

- Тебе удалось поиграть в футбол с Александром Усиком?

- Да-да. Я играл с ним на тренировке. Это был очень интересный и приятный опыт. Я увидел в нем замечательную личность и очень хорошего парня, а уже потом известного человека, и это мне понравилось, - заявил бразилец.