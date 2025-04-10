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Легионер Полесья: Буткевич пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине

Премьер-лига

Жоау Виале расхвалил Геннадия Буткевича

Легионер Полесья: Буткевич пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бразильский защитник "Полесья" Жоау Виале расхвалил президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.

"Я считаю, что Буткевич очень хороший президент. Он пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине. Думаю, Буткевич добьется этой цели. Он делает все, что в его силах.

У нас отличная структура, отличная идея и отличная ментальность, ведь он очень помогает нам с этим. Всегда, когда приходит Буткевич, он общается с нами и доносит, что мы должны иметь менталитет больших игроков и большой команды", - сказал Виале.

Напомним, что ранее бразилец также заявил о том, что в перспективе "Полесье" должно быть на первом месте в УПЛ.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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