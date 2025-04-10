Легионер Полесья: Буткевич пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине

Бразильский защитник " Полесья " Жоау Виале расхвалил президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.

"Я считаю, что Буткевич очень хороший президент. Он пытается построить клуб, который будет лучшим в Украине. Думаю, Буткевич добьется этой цели. Он делает все, что в его силах.

У нас отличная структура, отличная идея и отличная ментальность, ведь он очень помогает нам с этим. Всегда, когда приходит Буткевич, он общается с нами и доносит, что мы должны иметь менталитет больших игроков и большой команды", - сказал Виале.