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Лупашко: Журналисты, эксперты, должны заставлять наши команды играть в интересный футбол

Премьер-лига
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Главный тренер Карпат снова рассказал об интенсивном и интересном футболе

Лупашко: Журналисты, эксперты, должны заставлять наши команды играть в интересный футбол

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал, почему он считает важным, чтобы его команда играла в открытый атакующий футбол.

"Журналисты, эксперты, должны заставлять команды играть в интересный футбол. Когда он будет интересен болельщику, это будет называться футболом.

Если мы к этому не придем, если все будут снова говорить, что мы умеем играть только в оборонительный футбол, то это будут только разговоры об изменениях. И снова будем выходить в Европу и будем там страдать. Если мы не будем прессинговать, заходить в интенсивность, мы просто не сможем играть в Европе.

Если мы не можем играть на мяче, мы должны бегать. Если мы будем бегать – это уже будет динамично и интересно, потому что футбол сейчас построен на том, чтобы играть на мяче и давать интенсивность. Все просто", - сказал Лупашко.

Напомним, что "Карпаты" на данный момент идут на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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