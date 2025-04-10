Лупашко: Журналисты, эксперты, должны заставлять наши команды играть в интересный футбол

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко рассказал, почему он считает важным, чтобы его команда играла в открытый атакующий футбол.

"Журналисты, эксперты, должны заставлять команды играть в интересный футбол. Когда он будет интересен болельщику, это будет называться футболом.

Если мы к этому не придем, если все будут снова говорить, что мы умеем играть только в оборонительный футбол, то это будут только разговоры об изменениях. И снова будем выходить в Европу и будем там страдать. Если мы не будем прессинговать, заходить в интенсивность, мы просто не сможем играть в Европе.

Если мы не можем играть на мяче, мы должны бегать. Если мы будем бегать – это уже будет динамично и интересно, потому что футбол сейчас построен на том, чтобы играть на мяче и давать интенсивность. Все просто", - сказал Лупашко.