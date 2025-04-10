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Лупашко: Журналисты, эксперты, должны заставлять наши команды играть в интересный футбол
Главный тренер Карпат снова рассказал об интенсивном и интересном футболе
Фото: Карпати
Главный тренер "
"Журналисты, эксперты, должны заставлять команды играть в интересный футбол. Когда он будет интересен болельщику, это будет называться футболом.
Если мы к этому не придем, если все будут снова говорить, что мы умеем играть только в оборонительный футбол, то это будут только разговоры об изменениях. И снова будем выходить в Европу и будем там страдать. Если мы не будем прессинговать, заходить в интенсивность, мы просто не сможем играть в Европе.
Если мы не можем играть на мяче, мы должны бегать. Если мы будем бегать – это уже будет динамично и интересно, потому что футбол сейчас построен на том, чтобы играть на мяче и давать интенсивность. Все просто", - сказал Лупашко.
Напомним, что "Карпаты" на данный момент идут на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка.
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