ЛНЗ по окончанию сезона попрощается со спортивным директором

Стали известны новые подробности перехода спортивного директора "Александрии" Ивана Телько в ЛНЗ , о чем недавно сообщали СМИ.

Как сообщает Sport.ua, черкасский клуб решил уволить украинского специалиста Евгения Тарасенко с должности спортивного директора клуба, и эта отставка произойдет по окончанию сезона.

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Также источник подтверждает, что ЛНЗ действительно хочет подписать на освободившуюся должность Ивана Телько, но пока конкретики в этом вопросе нет, и все также будет решаться к концу сезона.

Напомним, что Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".