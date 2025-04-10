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Карпаты могут подписать очередного игрока Руха
Евгений Пастух летом может перейти в Карпаты
Фото: ФК Рух
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Особых подробностей источник не дал, но, судя по всему, трансфер может осуществиться летом.
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Напомним, что разговоры о переходе Пастуха в "Карпаты" ходили еще зимой после "объединения" клубов, но в итоге, полузащитник все-таки остался в "Рухе".
Напомним, что в текущем сезоне Пастух провел за "Рух" 16 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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