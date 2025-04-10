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Карпаты могут подписать очередного игрока Руха

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Пастух летом может перейти в Карпаты

Карпаты могут подписать очередного игрока Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Карпаты" все-таки заинтересованы в подписании 21-летнего хавбека "Руха" Евгения Пастуха, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Особых подробностей источник не дал, но, судя по всему, трансфер может осуществиться летом.

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Напомним, что разговоры о переходе Пастуха в "Карпаты" ходили еще зимой после "объединения" клубов, но в итоге, полузащитник все-таки остался в "Рухе".

Напомним, что в текущем сезоне Пастух провел за "Рух" 16 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов) Евгений Пастух
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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