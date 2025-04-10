Защитник ЛНЗ провел свой 100-й матч в УПЛ

Защитник ЛНЗ Илья Путря провел свой 100-й матч в Украинской Премьер-лиге.

Юбилейным стал для игрока поединок 23-го тура УПЛ против "Черноморца" (0:1).

В составе ЛНЗ Путря провел 23 матча, за "Мариуполь" - 12, а за "Черноморец" - 65. На его счету 9 голов в УПЛ.

Также отметим, что Илья дебютировал на топ-уровне 17 марта 2019 в составе "Мариуполя" в гостевом матче против "Карпат" (1:1).