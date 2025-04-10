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Защитник ЛНЗ провел свой 100-й матч в УПЛ
Круглое число для Ильи Путри
instagram.com/putriaillia
Защитник
Юбилейным стал для игрока поединок 23-го тура УПЛ против "Черноморца" (0:1).
В составе ЛНЗ Путря провел 23 матча, за "Мариуполь" - 12, а за "Черноморец" - 65. На его счету 9 голов в УПЛ.
Также отметим, что Илья дебютировал на топ-уровне 17 марта 2019 в составе "Мариуполя" в гостевом матче против "Карпат" (1:1).
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