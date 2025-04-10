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Спортдир клуба УПЛ получил диплом категории А от УЕФА
Век живи — век учись
Фото - НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда получил диплом категории "А" от УЕФА.
На официальном сайте народного клуба сообщается, что 35-летний украинский специалист успешно завершил обучение, которое длилось в течение девяти месяцев в центре лицензирования УАФ по тренерской программе УЕФА, и получил диплом категории "А".
Ровненский клуб поздравил своего специалиста у себя в соцсетях с новым карьерным шагом.
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Напомним, что 35-летний Юрий Габовда занимает должность спортивного директора "Вереса" с октября 2023 года.
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