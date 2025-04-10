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Спортдир клуба УПЛ получил диплом категории А от УЕФА

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Спортдир клуба УПЛ получил диплом категории А от УЕФА

Фото - НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда получил диплом категории "А" от УЕФА.

На официальном сайте народного клуба сообщается, что 35-летний украинский специалист успешно завершил обучение, которое длилось в течение девяти месяцев в центре лицензирования УАФ по тренерской программе УЕФА, и получил диплом категории "А".

Ровненский клуб поздравил своего специалиста у себя в соцсетях с новым карьерным шагом.

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Напомним, что 35-летний Юрий Габовда занимает должность спортивного директора "Вереса" с октября 2023 года.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Андрей Журба
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