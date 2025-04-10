Звездный легионер ЛНЗ вернулся к тренировкам с командой

22-летний вингер ЛНЗ Бени Макуана, который арендован у "Полесья", вернулся к тренировкам с первой командой черкасского клуба.

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По данным журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер "фиолетовых" Роман Григорчук полностью доволен работой Макуана и как можно скорее хочет получить возможность довериться ему на поле.

Интересно, что недавно была информация, что Бени продолжает "чудить" и в своей новой команде – он систематически нарушает дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы. В связи с этим в команде даже ставили вопрос о досрочном прекращении срока действия аренды легионера.

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Напомним, что Макуана сыграл за ЛНЗ только в одной игре УПЛ против "Колоса", проведя на поле две минуты. Далее Бени не попадал даже в заявку команды на поединки чемпионата Украины.