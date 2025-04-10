Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный легионер ЛНЗ вернулся к тренировкам с командой
Хотя недавно писали, что он не нужен
instagram.com/benimakouana28
22-летний вингер ЛНЗ Бени Макуана, который арендован у "Полесья", вернулся к тренировкам с первой командой черкасского клуба.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер "фиолетовых" Роман Григорчук полностью доволен работой Макуана и как можно скорее хочет получить возможность довериться ему на поле.
Интересно, что недавно была информация, что Бени продолжает "чудить" и в своей новой команде – он систематически нарушает дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы. В связи с этим в команде даже ставили вопрос о досрочном прекращении срока действия аренды легионера.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Макуана сыграл за ЛНЗ только в одной игре УПЛ против "Колоса", проведя на поле две минуты. Далее Бени не попадал даже в заявку команды на поединки чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения