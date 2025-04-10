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"Атака туловищем, а не удар кулаком в лицо", - Риццоли рассмотрел спорные эпизоды матча Полесье - Карпаты

Премьер-лига
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Главный эксперт по арбитражу УАФ рассмотрел спорные судейские эпизоды в матчах последних туров УПЛ

"Атака туловищем, а не удар кулаком в лицо", - Риццоли рассмотрел спорные эпизоды матча Полесье - Карпаты

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разобрал спорные эпизоды на 88-й минуте матча 23-го тура УПЛ "Полесье" - "Карпаты" (1:1).

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Так, по мнению Риццоли, судья матча Копиевский правильно назначил пенальти в пользу "Полесья" на 86-й минуте матча за игру рукой защитника "Карпат", хотя должен был это делать и без ВАР. Также интересно, что Риццоли объяснил этот момент тем, что арбитр "находится в состоянии расслабленности", и засчитал это как ошибку Копиевского.

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А вот относительно следующего спорного эпизода, уже у ворот "Полесья", когда кипер житомирской команды в столкновении за пределами вратарской агрессивно столкнулся с игроком "Карпат", Риццоли признал, что игрок "Карпат" был первый на мяче, но заявил, что фол в этом эпизоде правильно не был зафиксирован, так как это была "атака туловищем, а не удар кулаком в лицо".

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