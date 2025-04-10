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Новичок Кривбасса: В детстве иногда у меня не было возможности поесть, ведь не было еды
Абубакар Салех рассказал о себе и своих целях в футболе
fckryvbas.com
Новичок "
- Абубакар, приветствую! Пожалуйста, несколько слов о твоей интеграции в семью "Кривбасса".
- Я очень рад присоединиться к "Кривбассу". Адаптация проходит отлично, налаживаю контакты с ребятами по команде. Немножко трудно адаптироваться из-за необычной для меня холодной погоды. Но в целом мне очень нравится все, что меня окружает, и большая красно-белая семья. К тому же меня очень ободряет и помогает тренерский штаб команды.
- Интересно узнать о начале твоего профессионального пути. Вспомни тот момент, когда решил погрузиться в футбол? Что повлияло на твою жажду этого вида спорта?
- Я родился в районе, где проживало много взрослых ребят, игравших в дворовой футбол. С самого детства наблюдал за их игрой, а потом эта страсть передалась и мне. Я стал играть в футбол, несмотря на отсутствие обуви. Играл босиком. На тот момент мне было семь лет. Я просто люблю футбол. Я хочу быть профессионалом, поэтому упорно работаю и верю, что однажды достигну своих целей. С Божьей помощью. Мой первый гол? Да, это были непревзойденные эмоции, которые остаются в памяти навсегда. Я забил свой первый гол в команде "Бейби Аллах".
- Какие перед тобой были трудности в начале футбольного пути?
– Да. На своем пути я столкнулся со многими вызовами. Иногда, возвращаясь после тренировок, у меня не было возможности поесть, ведь не было еды. Трудно было справляться с этим. Также маленьким парнем я играл босиком без бутс, ведь не мог приобрести себе обувь.
- Скажи, есть ли у тебя футбольный ритуал, помогающий настраиваться на игру?
– Да, я молюсь Богу каждый раз перед тем, как я выхожу на поле. Только с его помощью я смог достичь многого в футболе и быть сейчас здесь, в "Кривбассе". Верю, что с его помощью и упорной работой я смогу добиться всего в дальнейшем.
- Есть ли человек в твоей жизни, который поверил в тебя, как у успешного футболиста и поспособствовал твоему профессиональному развитию?
– Прежде всего, моя мама. Она поощряла меня играть в футбол. И всегда верила, что однажды я буду профессионалом с Божьим благословением. Именно моя мама помогала мне во всем. Она заработала деньги на мои первые гетры, бутсы и еще много других вещей, которые нужны футболисту.
- Что тебе помогает психологически восстанавливаться в трудные моменты?
- Опять же, прежде всего это моя мама, которая постоянно со мной на связи. Когда у меня какие-нибудь трудности, сразу звоню ей. Она всегда поддерживает меня словом, ведь верит, что однажды я стану успешным футболистом. Также, я всегда читаю Коран.
– Поделись своими целями с "Кривбассом" на ближайшее будущее?
– Я стараюсь стать профессиональным футболистом. Более того, я хочу стать суперзвездой. И я верю, что по воле Божией я всего достигну.
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