Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время доигровок матчей Кривбасса против Шахтера и Левого Берега
Оба матча пройдут в Кривом Роге
fckryvbas.com
Дирекция
Встреча 5-го тура между "Кривбассом" и "Шахтером" запланирована на среду, 16 апреля. Рестарт поединка на стадионе "Горняк" сместили на 14:00.
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Матч 21-го тура против "Левого Берега", который прервался на 2-й минуте, будет доигран 7 мая (среда). Начало – в 13:00.
Как сообщает пресс-служба "Кривбасса", все приобретенные ранее билеты на эти поединки будут действительны на доигровках этих матчей.
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