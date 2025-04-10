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УПЛ утвердила даты и время доигровок матчей Кривбасса против Шахтера и Левого Берега

Премьер-лига
Обновлено

Оба матча пройдут в Кривом Роге

УПЛ утвердила даты и время доигровок матчей Кривбасса против Шахтера и Левого Берега

fckryvbas.com

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила дату и время доигровки двух матчей чемпионата в Кривом Роге.

Встреча 5-го тура между "Кривбассом" и "Шахтером" запланирована на среду, 16 апреля. Рестарт поединка на стадионе "Горняк" сместили на 14:00.

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Матч 21-го тура против "Левого Берега", который прервался на 2-й минуте, будет доигран 7 мая (среда). Начало – в 13:00.

Как сообщает пресс-служба "Кривбасса", все приобретенные ранее билеты на эти поединки будут действительны на доигровках этих матчей.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Левый берег (Киев)
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Источник:
Телеграм Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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