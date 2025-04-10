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Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Может достаться свободным агентом

Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Шахтер" может подписать универсального фулбека "Динамо" Александра Караваева, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Как известно, контракт игрока с киевлянами заканчивается летом и пока что разговоров о продлении соглашения между сторонами не было.

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Отмечается, что в "Шахтере" рассматривают 32-летнего Караваева в качестве замены Ефима Конопли. Позиция самого игрока по такому повороту в карьере пока неизвестна.

Напомним, что Александр Караваев является воспитанником "Шахтера", но основную команду клуба так и не сыграл. С 2019 года выступает за киевское "Динамо".

В текущем сезоне Александр провел за киевлян 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2025 в 21:49
нах этот майклджексон нужен?
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2
0
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Комментарии 5
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2025 в 21:49
нах этот майклджексон нужен?
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2
0
жека-киев (биг виладж)
10.04.2025 в 21:47
В шахті основний правий захисник збірної лавку гріє))Я взагалі, думав непогано б було Динамо Коноплю зманить як він там не грає. Але ж воно дурило примудрилось ожинитись на брошенкі, бувшій Попова. Мікроклімат це не покращить.
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0
1
aleks68
10.04.2025 в 21:41
зачем он шахтёру???тем более в 32 года.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
10.04.2025 в 21:40
Якщо Динамо відмовиться від Караваєва, тоді, я так вважаю, він може йти в будь-яку команду. Включно з кротами. Але, з іншого боку, не розумію, навіщо він кротам. В них, здається, все гаразд зі складом
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1
0
hottabych61 (Харьков)
10.04.2025 в 21:17
посмотрим какое у него сердце, а то будет как с бразильцем)
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0
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