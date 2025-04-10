Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо

"Шахтер" может подписать универсального фулбека " Динамо " Александра Караваева, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Как известно, контракт игрока с киевлянами заканчивается летом и пока что разговоров о продлении соглашения между сторонами не было.

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Отмечается, что в "Шахтере" рассматривают 32-летнего Караваева в качестве замены Ефима Конопли. Позиция самого игрока по такому повороту в карьере пока неизвестна.

Напомним, что Александр Караваев является воспитанником "Шахтера", но основную команду клуба так и не сыграл. С 2019 года выступает за киевское "Динамо".

В текущем сезоне Александр провел за киевлян 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.