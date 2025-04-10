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"Да-да, Ротань может", - эксперт оценил шансы Александрии на чемпионство
Александр Грицай - о чемпионской гонке в УПЛ
Фото: fco.com.ua
Украинский тренер и эксперт Александр Грицай оценил шансы лидеров в чемпионской гонке
- Что думаете по УПЛ? Вырисовалась такая тройка лидеров в лице "Динамо", "Александрии" и "Шахтера". Такая же тройка лидеров и останется?
- Я думаю, такой состав тройки лидеров и будет. Единственное, вопрос, каким будет расположение команд в топ-3. Здесь все возможно.
- И "Шахтер", и "Александрия" еще могут стать первыми?
- Все может быть, так как играть еще семь туров. И также важно, что между "Шахтером" и "Динамо" еще будет очная встреча. Поэтому все может быть. Рано списывать со счетов "Александрию" и "Шахтер". Но из этой тройки все-таки на данный момент, мне кажется, у "Динамо" лучше шансы на победу.
- Но "Александрия" видно, что настроена на сенсацию и готова в самом деле побороться за золото!
- Александрийцы на каждый матч выходят, отдаются на поле и качественно играют. Поэтому этот сезон у "Александрии" явно удался.
- Вы, зная Руслана Ротаня и его характер, как считаете, он всерьез может настроиться на выигрыш титула?
- Конечно-конечно! Да-да, Ротань может.
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