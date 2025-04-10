  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Да-да, Ротань может", - эксперт оценил шансы Александрии на чемпионство
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Да-да, Ротань может", - эксперт оценил шансы Александрии на чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

Александр Грицай - о чемпионской гонке в УПЛ

"Да-да, Ротань может", - эксперт оценил шансы Александрии на чемпионство

Фото: fco.com.ua

Новина українською

Украинский тренер и эксперт Александр Грицай оценил шансы лидеров в чемпионской гонке УПЛ нынешнего сезона.

- Что думаете по УПЛ? Вырисовалась такая тройка лидеров в лице "Динамо", "Александрии" и "Шахтера". Такая же тройка лидеров и останется?

- Я думаю, такой состав тройки лидеров и будет. Единственное, вопрос, каким будет расположение команд в топ-3. Здесь все возможно.

Читайте такжеРотань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе

- И "Шахтер", и "Александрия" еще могут стать первыми?

- Все может быть, так как играть еще семь туров. И также важно, что между "Шахтером" и "Динамо" еще будет очная встреча. Поэтому все может быть. Рано списывать со счетов "Александрию" и "Шахтер". Но из этой тройки все-таки на данный момент, мне кажется, у "Динамо" лучше шансы на победу.

- Но "Александрия" видно, что настроена на сенсацию и готова в самом деле побороться за золото!

- Александрийцы на каждый матч выходят, отдаются на поле и качественно играют. Поэтому этот сезон у "Александрии" явно удался.

- Вы, зная Руслана Ротаня и его характер, как считаете, он всерьез может настроиться на выигрыш титула?

- Конечно-конечно! Да-да, Ротань может.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
Эгиналду: Пушич умеет открывать сердце и вдохновляет других его открывать
yellow-arrow
Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО
Александр Грицай Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
10.04.2025 в 23:30
Таке безглузде інтерв’ю можу і я дати. Звертайтесь якби раптом не було більше в кого запитати
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
10.04.2025 в 23:30
Таке безглузде інтерв’ю можу і я дати. Звертайтесь якби раптом не було більше в кого запитати
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости