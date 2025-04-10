Новичок Кривбасса: Я еще не играл со всеми, но в УПЛ я бы выделил Шахтер

Новичок " Кривбасса " Клемент Икенна ответил на футбольные, и не только, вопросы пресс-службы клуба.

– Как тебя называют в команде?

– Ики или просто Федди.

– Кто твой самый принципиальный соперник?

– Пока я не сыграл со всеми соперниками, но я бы все же выделил "Шахтер".

– Какой чемпионат считаешь самым сильным в мире?

– Для меня это – Бундеслига. Они играют агрессивно, очень быстро – почти как в Лиге чемпионов.

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– С кем хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Сейчас я бы выбрал своего тренера из Хорватии Дамира. Именно он повлиял на мое профессиональное развитие и всегда меня поддерживал. Я бы очень хотел отблагодарить его.

А из игроков я бы выбрал Питера Агбу. Мы вместе начинали в национальной команде, прошли весь этот путь в Европе. К тому времени он был мне, как брат, поэтому я выбрал бы его.

– Какой любимый спортивный бренд?

– Adidas. Потому что я люблю их кроссовки и одежду. Особенно обувь, потому что она очень удобная. Поэтому я всегда выбираю Adidas.

– Какая твоя любимая запрещенная еда?

– Я ем все, но не люблю грибы. Я не ем фастфуд, вообще не ем джанкфуд – не люблю.

– На что потратил первые деньги, которые удалось заработать благодаря футболу?

– Первые деньги я отдал своим родителям.

– Форма какого клуба была у тебя первой в жизни?

– Это была форма "Манчестер Юнайтед". Я сам предложил им купить именно эту форму, потому что в нашей команде были красные комплекты, а я обожал Рио Фердинанда – поэтому попросил родителей купить мне форму "МЮ".

– За что любишь футбол?

– Играть в футбол – моя мечта с детства. Это то, чем я хочу профессионально заниматься. Всю свою жизнь я концентрирую на футболе.

– А что раздражает?

– Я не люблю проигрывать.