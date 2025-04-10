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Новичок Кривбасса: Я еще не играл со всеми, но в УПЛ я бы выделил Шахтер
Клемент Икенна - о футболе, и не только
fckryvbas.com
Новичок "
– Как тебя называют в команде?
– Ики или просто Федди.
– Кто твой самый принципиальный соперник?
– Пока я не сыграл со всеми соперниками, но я бы все же выделил "Шахтер".
– Какой чемпионат считаешь самым сильным в мире?
– Для меня это – Бундеслига. Они играют агрессивно, очень быстро – почти как в Лиге чемпионов.
– С кем хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Сейчас я бы выбрал своего тренера из Хорватии Дамира. Именно он повлиял на мое профессиональное развитие и всегда меня поддерживал. Я бы очень хотел отблагодарить его.
А из игроков я бы выбрал Питера Агбу. Мы вместе начинали в национальной команде, прошли весь этот путь в Европе. К тому времени он был мне, как брат, поэтому я выбрал бы его.
– Какой любимый спортивный бренд?
– Adidas. Потому что я люблю их кроссовки и одежду. Особенно обувь, потому что она очень удобная. Поэтому я всегда выбираю Adidas.
– Какая твоя любимая запрещенная еда?
– Я ем все, но не люблю грибы. Я не ем фастфуд, вообще не ем джанкфуд – не люблю.
– На что потратил первые деньги, которые удалось заработать благодаря футболу?
– Первые деньги я отдал своим родителям.
– Форма какого клуба была у тебя первой в жизни?
– Это была форма "Манчестер Юнайтед". Я сам предложил им купить именно эту форму, потому что в нашей команде были красные комплекты, а я обожал Рио Фердинанда – поэтому попросил родителей купить мне форму "МЮ".
– За что любишь футбол?
– Играть в футбол – моя мечта с детства. Это то, чем я хочу профессионально заниматься. Всю свою жизнь я концентрирую на футболе.
– А что раздражает?
– Я не люблю проигрывать.
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