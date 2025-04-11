ЛНЗ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и донецким "Шахтером".

Каждая команда преследует свои цели в турнирной таблице. "Шахтер" тур за туром гонится за "Динамо". Шансы зацепиться хотя бы серебряные медали – еще далеко не исчез. "ЛНЗ" же пытается не скатиться и задержаться в середине зачета. Возможна ли сенсация? Или "горняки" спокойно наберут три очка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 11 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев