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ЛНЗ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

ЛНЗ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

ФК Шахтар

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UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Украины между черкасским "ЛНЗ" и донецким "Шахтером".

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Каждая команда преследует свои цели в турнирной таблице. "Шахтер" тур за туром гонится за "Динамо". Шансы зацепиться хотя бы серебряные медали – еще далеко не исчез. "ЛНЗ" же пытается не скатиться и задержаться в середине зачета. Возможна ли сенсация? Или "горняки" спокойно наберут три очка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 11 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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