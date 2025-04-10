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Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО

Премьер-лига

Бенито никак не может себя найти в Украине

Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Бенито продолжает поддерживать форму с молодежной командой "бело-синих".

Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фото с тренировки на своей странице в сети Instagram.

Напомним, перед началом текущего сезона нигерийца арендовала "Заря", но уже в октябре его отстранили от тренировок за регулярное нарушение дисциплины. В итоге, луганский клуб досрочно прервал арендное соглашение с игроком, который по окончании первой половины текущего сезона вынужден был вернуться в расположение "Динамо".

В планы главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского 26-летний хавбек не входит, руководство столичного клуба ищет варианты для аренды футболиста и готово рассматривать различные предложения.

Соглашение Бенито с "Динамо" рассчитано до лета 2026 года.

Скандальный легионер Динамо продолжает тренироваться с юношеской командой. ФОТО - изображение 1
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Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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