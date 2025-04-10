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Эгиналду: Пушич умеет открывать сердце и вдохновляет других его открывать
Бразилец Шахтера рассказал о своем прогрессе за последнее время
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Бразильский вингер/форвард "
"Мистер – человек, который очень помог мне. В каждой ситуации моей жизни, которую я проходил за период своего пребывания в клубе, он действительно был рядом со мной. Он умеет открывать сердце и вдохновляет других его открывать – в том числе и меня. И он действительно помог мне в моем развитии и становлении футболиста.
Отвечая на его вопросы, я считаю, что очень сильно развился за последний год в первую очередь в физическом и ментальном аспектах – то, на чем он всегда акцентировал внимание, в чем он хотел, чтобы я рос.
Также очень важный аспект – продолжать наслаждаться игрой, чтобы она доставляла удовольствие, ведь таким образом, делая то, что любишь, и любя то, что делаешь, ты можешь дарить удовольствие всем вокруг и расти как личность и профессионал в своем деле со дня на день", – сказал Эгиналду.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Эгиналду в 27 матчах за "горняков" 4 гола и 5 ассистов.
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